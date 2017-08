Vatikan, 1. kolovoz 2017.

„Poput svetog Ignacija Lojolskoga, pustimo da nas Gospodin Isus osvoji i – od Njega vođeni – dajmo se na služenje bližnjemu“ – poticaj je pape Franje pratiteljima na Twitteru, u tweet poruci, posljednjega dana srpnja, kada Crkva slavi blagdan svetog Ignacija iz Lojole, utemeljitelja Družbe Isusove.

Sveti Ignacije Lojola – porijeklom iz baskijske plemićke obitelji – rođen je 1491. godine. U mladosti je bio vrlo burne i žive naravi, a potpuno je bio predan svjetovnome načinu života. Zanimao se za viteštvo, svjetovne i dvorske časti i borbu oružjem, a često se, kao takav, zamišljao i u službi neke dame.

Za vrijeme obrane Pamplone topovska kugla ga je pogodila u nogu, pa se nakon toga dugo trebao oporavljati dok mu noga ne zacijeli. Od dugoga ležanja se dosađivao, pa je poželio nešto za čitanje. No kako i sam pripovijeda u onoj se kući nije našlo ništa osim dviju knjiga: Životi svetaca i Život Kristov.

Privučen neobičnim sadržajem koji mu je i kao katoliku, otkrio mnogo toga što nije poznavao. Počeo je maštati o službi za Krista, kao što su to činili sveci tijekom povijesti. To je bio početak dugoga hoda prema obraćenju koje će ga odvesti u Svetu zemlju, a potom do Pariza i Rima.

Nakon oporavka, odlučio je sav osobni imetak podariti siromasima, a sam se staviti na službu Bogu. Živeći asketskim životom u jednoj špilji kod grada Manreze, proživljava različita duhovna iskustva te se osjeća 'poput učenika', kojega Bog vodi i odgaja. Svoja je iskustva uredno zapisivao i nad njima molio i razmišljao, iz čega poslije nastaje takozvana knjižica Duhovnih vježbi.

U Parizu, za vrijeme studija, upoznaje svojih prvih šest drugova i s njima formira skupinu, koja 1534. godine polaže zavjete siromaštva i čistoće i prerasla u Družbu Isusovu. Odlučili su služiti po bolnicama i kao misionari djelovati u Jeruzalemu, a ako to pak ne bude moguće, onda će se staviti na raspolaganje Papi, pa će ići tamo gdje ih on pošalje.

Ignacije postaje prvi Generalni poglavar novoga Reda. Stasao je u velikog mistika; tražio je i nalazio Boga u svim stvarima. Htio je da isusovci budu ljudi vješti u razlučivanju i u donošenju odluka te da uvijek budu spremni na služenje Kristu i Crkvi, u ljubavi. (kta/rv)