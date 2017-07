Sarajevo, 31. srpanj 2017.

Dio svoga godišnjeg odmora misionar kapucin fra Ivica Vrbić provodi u Bosni i Hercegovini u rodnoj župi Zavidovići sa svojom obitelji, rodbinom i prijateljima. Koristi ovo vrijeme „godišnjeg odmora“ posjećujući župe Žepačkog dekanata, misionari kraj svojega djetinjstva i istom tom djetinjom ljubavlju naviješta Radosnu vijest i produbljuje misijsku svijest vjernicima tog dijela drage mu Bosne.

U ponedjeljak, 31. srpnja 2017. fra Ivica je posjetio Misijsku središnjicu u Sarajevu. S nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini mons. Lukom Tunjićem razgovarao je o svom kratkom ali bogatom misionarskom iskustvu. Fra Ivica je vrlo pronicljivo uočio bit problema zemlje i kraja u koji je došao. Od samog početka je bio svjestan da prvo mora naučiti jezik kako bi mogao normalno sudjelovati u životu, pastoralu i misijskom djelovanju.

Fra Ivica je inače, zajedno s trojicom subraće kapucina, misionar u Santa Cruz de la Sierra u Boliviji. O svojoj misiji i Boliviji govori s puno oduševljenja kao mjestu izazova i mjestu koje očekuje moralni i duhovni preporod prožet Duhom Božjim, koji će učiniti da bolivijci iz mnoštva vjerskih ponuda izaberu Isusa Krista, i to onoga kojega naviješta Katolička crkva na čelu s Papom. Postojanje puno vjerskih kršćanskih zajednica i sekti, nepostojanje institucije obitelji i sakramenta ženidbe te siromaštvo su tri glavna problema ističe fra Ivica. U korijenu svega je siromaštvo i složena povijest te lijepe i prirodnim bogatstvima bogate zemlje. Nedostatak svećenika se itekako osjeća i doprinosi stvaranju takova stanja. Sustavan pastoralni rad je skoro nemoguć upravo zbog nedostatka svećenika i uvjeta za normalno djelovanje. No, fra Ivica se ipak nada da će njihov ustrajni rad, praćen molitvom i svakovrsnom pomoći uroditi očekivanim plodovima i umanjiti gradnju babilonske kule na njihov način. Nesebičnost, požrtvovnost i svakodnevno davanje bez zadrške su jedino mogući pristupi koji će biti prepoznati u budućnosti. On je na to spreman i izazova se ne boji. Ne samo da ih se ne boji nego su mu poticaj da se žrtvuje i daje još više.

Mons. Tunjić se pozdravio sa fra Ivicom uz obećanje da će pojačano pratiti njegov rad i tko zna možda se jednog dana i osobno uvjeriti u njegove riječi koje su pune suosjećanja i žalosti zbog teškog stanja u Boliviji. Ali njegove riječi u isto vrijeme zrače vjerom, nadom i optimizmom. Bez takvoga evanđeoskoga duha bilo bi nemoguće uopće djelovati i preživjeti. (kta/missio.ba)