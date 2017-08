Mostar, 31. srpanj 2017.

Tijekom svečanog Euharistijskog slavlja, 29. srpnja 2017., u samostanu Svete Obitelji u Mostaru, s. Adriana Galić, Školska sestra franjevka Provincije Svete Obitelji u Hercegovini primila je misijski križ kao znak misijskog poslanja i službe koju će uskoro započeti u DR Kongo.

Euharistijsko slavlje s obredom blagoslova i dodjele misijskoga križa predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić u zajedništvu s mons. Lukom Tunjićem, nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini, don Ivanom Štironjom, bivšim nacionalnim ravnateljem PMD u BiH, don Perom Miličevićem, biskupijskim ravnateljem PMD te župnicima župe sv. Petra i Pavla u Mostaru fra Božom Milićem i župe Presvetog Srca Isusova u Potocima don Josipom Galićem, rođakom s. Adriane.

Prije početka Misnoga slavlja provincijska predstojnica s. Zdenka Kozina, u jedinstvenoj prigodi blagoslova i primanja misijskoga križa, uputila je riječi pozdrava predsjedatelju slavlja i suslaviteljima. Posebne izraze dobrodošlice uputila je sestrama Splitske provincije: s. Andrei Nazlić, provincijskoj predstojnici te s. Eriki Dadić i s. Mislavi Prkić, sestrama misionarkama, kojima će se s. Adriana pridružiti u misijama nadbiskupije Bukawu u DR Kongo, kao i svim sestrama, obitelji i rodbini s. Adriane.

Na koncu se obratila s. Adriani s posebnim izrazima zahvalnosti Bogu, koji je posijao klicu misijskoga poziva, i radosti zbog ostvarenja njezine želje da pođe i u druge krajeve koji trebaju svjetlo Evanđelja. „Primit ćeš danas iz Biskupovih ruku 'misijski križ'. U njemu se doista prepoznaje ljubav kojom ćeš pobijediti sve kušnje, koja zavrjeđuje cijelost jednoga ljudskoga bića. Neka Te svojom ljubavlju nadahnjuje i hrani u trenutcima umora, teškoćâ udaljenosti i svih drugih preprjeka. Ostvaruj svoj poziv ulažući svoje ljudske i duhovne talente u dužnosti koje Ti budu povjerene. Uvijek iznova osluškuj Isusov poziv da Ga slijediš i uči od Njega da oni koji vide Tvoja djela proslave Oca nebeskoga. Kadšto tu uopće nisu potrebne riječi. Budeš li radosna u svom blagovjesničkom služenju, ljudi će na Tebi vidjeti sve što je potrebno: Kristovo lice, Kristove ruke, zapravo Kristovo srce koje im Te šalje“, zaključila je s. Zdenka obećavajući joj sestrinsku blizinu i molitvu.

Izražavajući radost što može predvoditi Misno slavlje biskup Perić je u uvodu istaknuo kako je misijsko zvanje s. Adriane dvostruko zvanje: i redovničko i misijsko. I jedno i drugo zvanje su milost i veliki Božji dar. Nakon navještaja Božje Riječi, Biskup je uputio svoju pastirsku riječ tumačeći odlomak Evanđelja o Isusovu posjetu kući prijatelja Lazara i njegovih sestara Marte i Marije. Ističući ljepotu ovog odnosa Isusa i njegovih prijatelja, ljepotu božanskog prijateljstva i ljubavi, o spomenu sv. Marte, izdvojio je dvije poruke. Prva je: Ne čini ništa po svojoj volji pa makar se činilo da to činiš za Isusa, da njemu ugodiš! Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem, brinula je kako što bolje ugostiti Isusa, odgovorila je u ljubavi, ali nije se pitala što bi Isus htio, kako bi on htio da ga počasti. Pitanje svima nama: Je li to što činimo upravo ono što Isus od nas toga trenutka očekuje, što bi mu se svidjelo,…? I druga poruka: Nemamo pravo Isusu prigovarati! Marta se sprijateljila s Isusom do te mjere da je smatrala da Isusu može prigovoriti: Gospodine, zar ne mariš… Reci joj dakle… Ali Isus joj odgovara: Marija je izabrala bolji dio, Marija je osluhnula ono što Gospodin u tome trenutku želi, traži… Zaručnica sve čini da otkrije želju i volju svoga Zaručnika i da mu ugodi, udovolji! Trajno nam je raditi na usklađivanju svoje volje s Isusovom kao što je i Isus svoju volju usklađivao s voljom Oca nebeskoga.

Nakon homilije uslijedila je blagoslovna molitva nad s. Adrianom te blagoslov misijskoga križa koji joj je biskup Perić predao kao znak Kristove ljubavi i poslanja da i sama propovijeda Krista raspetoga, Božju snagu i Božju mudrost.

Na kraju Misnoga slavlja okupljenima se obratila s. Andrea Nazlić, izražavajući s. Adriani dobrodošlicu u DR Kongo gdje sestre Splitske provincije imaju svoje podružnice i djeluju preko četrdeset godina i kojima će se s. Adriana pridružiti sredinom kolovoza ove godine.

Poticajne riječi s. Adriani uputio je i mons. Tunjić, nacionalni ravnatelj PMD u BiH. Prisjećajući se nedavnog Susreta misionara i misionarki u Hrvata u Šibeniku, mons. Luka je istaknuo dvije osobine misionara koje su ga se osobito dojmile: gdje god da su, njihove misli i srce su uvijek „tamo“ i njihova jednostavnost, poniznost i duboka svjesnost da bez Božje pomoći ništa ne mogu učiniti. Naglasio je potrebu jačanja misionarskog duha, ali također i povezanosti s redovničkom zajednicom. Potaknuo je s. Adrianu da pokuša zapisivati svoja misionarska iskustva te ih podijeli sa čitateljima u Domovini. „Budite zahvalni Bogu što Vas je uzeo da budete njegova produžene ruka!“, zaključio je mons. Luka čestitajući s. Adriani u ime PMD BiH kao i u ime vlč. Antuna Štefana, nacionalnog ravnatelja PMD u Republici Hrvatskoj.

Nakon euharistijskog slavlja, uz pokoju suzu i tople čestitke s. Adriani, zajedništvo se nastavilo u sestarskom blagovalištu. S. Erika Dadić, jedna od sedam sestara Hrvatica Splitske provincije dala je poticajno svjedočanstvo o svojem životu i radu u DR Kongo gdje djeluje od 1974. godine.

Crkva nam na srce stavlja da molimo za misionare po cijelome svijetu. Ali želi nam reći i da smo svi mi pozvani biti misionari. Svi smo pozvani izlaziti iz svoje udobnosti i ustaljenih okvira razmišljanja kako bismo mogli susresti drugoga i primjerom služenja navješćivati Isusa koji je prvi služio i nosio blagu vijest riječima i životom.

S. Adriana Galić rođena je 15. rujna 1979. u Ljubuškom, od oca Velimira i majke Jele rođ. Milićević. Prije stupanja u samostan završila je studij razredne nastave i kao učiteljica radila tri godine. U kandidaturu Školskih sestara franjevaka primljena je 24. kolovoza 2006. godine u Bijelom Polju. U novicijat je stupila 11. kolovoza 2008., prve redovničke zavjete položila je 12. kolovoza 2009., a doživotne 11. kolovoza 2014., također u Bijelom Polju. Poslije prvih redovničkih zavjeta s. Adriana je radila u sirotištu Majčina sela u Međugorju te u dječjem vrtiću u Bijelom Polju. Tijekom početne redovničke formacije s. Adriana je pokazivala želju za misijskim apostolatom. U svrhu razlučivanja misijskog poziva s. Adriani je krajem 2015. godine omogućen tromjesečni boravak sa sestrama Splitske provincije na njihovim podružnicama u DR Kongo. Nakon tog iskustva višegodišnja želja s. Adriane za misijama se učvrstila i ojačala. U dogovoru s Upravom Splitske provincije omogućena joj priprema i misijsko djelovanje s njihovim sestrama u DR Kongo. (kta/m.š.)



