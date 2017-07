Široki Brijeg, 31. srpanj 2017.

U nedjelju, 30. srpnja 2017., u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu, svoju mladu Misu proslavio je fra Zvonimir Pavičić. Uz mladomisnika su bili provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, mladomisnici fra Alen Pajić i fra Augustin Čordaš, propovjednik fra Stanko Mabić, gvardijan fra Tomislav Puljić, župnik fra Stipe Biško te još dvadesetak misnika.

Euharistijsko slavlje započelo je ulaznom procesijom i roditeljskim blagoslovom. „Na ovome Gospinu Brijegu, pod pogledom i okriljem širokobriješke Gospe, naše nebeske Majke, ti slaviš prvu Svetu misu sa svojim pukom. Iako osobno već dvadeset i dvije godine slavim Mise, nisam u nikakvoj prednosti pred tobom. Jednako tražim Gospodina nakon dvadeset i dvije godine kao što Ga ti tražiš sada.“ Ovim je riječima fra Stanko Mabić započeo svoju propovijed. On je mladomisniku naglasio važnost traženja blizine i prijateljstva s Gospodinom. „Fra Zvonimire dobro nam došao u klub tražitelja, tražitelja Boga. Dobro došao u klub kopača skrivenoga blaga. Bog se jako uspješno skriva i kaže po proroku Jeremiji: tražit će te me jer sam skriven. Ali naći će te me jer će te čitavim svojim srcem tražiti.“

Propovjednik je fra Zvonimiru rekao da neće uvijek biti lako na putu ali Isus računa s našom slabošću i našim neznanjem. „Nakon dvadeset i dvije godine puno manje znam nego što sam znao kao mladomisnik. Ako me Bog poživi do sedamdesete godine, tad ću još manje znati. Krhko je naše ljudsko znanje. Ali ono što znam je činjenica da Isus računa s mojim neznanjem kao što je računao s neznanjem svojih apostola. I zato poručuje: neka se ne uznemiruje srce vaše. U Boga vjerujte i u mene vjerujte (Iv 14,1).“

Fra Stanko je pozvao mladomisnika da u svome pozivu bude radostan. „Kad sve ostaviš zbog nečega što je vrjednije, onda postaješ radostan. Isus ti na putu nasljedovanja nalaže da ostaviš sve. On ti to govori ne zato što bi želio da ti na putu navještaja iskusiš glad, oskudicu i prosjačenje. Ne, On ti zabranjuje da to nosiš jer ti je to sve osigurano. Čemu dodatno osiguravati što je već osigurano? Ljudi od tebe očekuju samo Isusa. Ako im dadneš Isusa dao si im sve.“

Liturgijskim obredima ravnali su bogoslovi, a svojim skladnim pjevanjem slavlje je uzveličao župni zbor sa Širokog Brijega.

Nakon Svete mise, druženje je nastavljeno u restoranu Jabuka na Širokom Brijegu. (kta/miriam)



