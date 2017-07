Vatikan, 31. srpanj 2017.

Za posjedovanje kraljevstva Božjega potrebni su traganje i žrtva - kazao je papa Franjo za vrijeme svoga podnevnog nagovora, na Trgu Sv. Petra, u Vatikanu, osvrnuvši se na današnje evanđelje.

Papa se u izlaganju zadržao na primjeru skrivenog blaga i dragocjenog bisera. U prvom slučaju riječ je o seljaku koji slučajno na njivi gdje je radio, naiđe na skriveno blago. Kako ta njiva nije bila u njegovu posjedu, trebao ju je kupiti ako je htio posjedovati otkriveno blago. Treba dakle odlučiti i riskirati sve što ima, kako ne bi izgubio ovu izvanrednu priliku – kazao je Sveti Otac.

U drugome slučaju, riječ je o trgovcu dragocjenim biserjem koji je – kao stručni poznavatelj biserja – uočio biser velike vrijednosti te se i on odlučio prodati sve što ima – kako bi došao u posjed onoga dragocjenog bisera – pojasnio je Papa.

Ove sličnosti očituju dvije karakteristike koje se odnose na posjedovanje kraljevstva Božjega: traganje i žrtvu. Kraljevstvo je Božje ponuđeno svima, ali nije nam izloženo na srebrenom tanjuru, nego traži dinamizam: traženje, hod, djelovanje. Stav traženja je bitni uvjet za nalaženje. Potrebno je da srce izgara od želje da se dragocjeno dobro postigne, a to je kraljevstvo Božje koje je u osobi Isusa Krista. On je skriveno Blago. On je dragocjeni Biser. On je temeljno otkriće koje našem životu može dati odlučan zaokret i ispuniti ga smislom – rekao je papa Franjo.

Pred neočekivanim otkrićem i seljak i trgovac shvaćaju da se nalaze pred jedinstvenom prilikom koju ne smiju propustiti i za koju se odlučuju prodati sve što posjeduju. Procjenjujući i shvaćajući beskrajnu vrijednost blaga, vodi prema odluci koja podrazumijeva i žrtvu, odnosno odvajanja i odricanja.

Kada su blago i biser otkriveni, odnosno kada smo pronašli Gospodina, nije prikladno da to otkriće ostane besplodno, nego da se njemu podredi i žrtvuje svaka druga stvar. Ne radi se o Tome da se sve ostalo obezvrijedi nego da se podredi Isuse, da on bude na prvome mjestu. Kristov učenik nije onaj koji posjeduje nešto bitno nego onaj koji je pronašao mnogo više: pronašao je puninu radosti koju samo Gospodin može udijeliti.

To je evanđeoska radost ozdravljenih bolesnika; grešnikâ kojima je oprošteno; razbojnika kojemu se otvaraju rajska vrata. Radost evanđelja ispunja srce i čitavo biće onih koji susreću Isusa. Oni koji dopuštaju da ih On spasi, slobodni su od grijeha, žalosti, isprazne nutrine i izolacije. S Isusom Kristom uvijek se nanovo rađa radost – rekao je Sveti Otac.

Danas smo potaknuti kontemplirati radost seljaka i trgovca iz prispodobe. To je radost svakog od nas kada otkrijemo blizinu i utješnu prisutnost Isusa u svom životu. Prisutnost koja mijenja srce i otvara nas potrebama i prihvatu braće – napose onih najslabijih – objasnio je papa Franjo.

Molimo za zagovor Djevice Marije kako bi svatko odnos od nas znao svjedočiti, riječima i svakodnevnim činima, radost zbog pronalaska Blaga kraljevstva Božjega; odnosno ljubavi koju nam je otac darovao po Isusu - potaknuo je papa Franjo. (kta/rv)