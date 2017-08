Vatikan, 30. srpanj 2017.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Isusov govor u prispodobama, koji obuhvaća sedam prispodoba sadržanih u trinaestom poglavlju Matejeva Evanđelja, zaključuje se s tri današnje usporedbe: skriveno blago (r. 44), dragocjeni biser (rr. 45-46) i ribarska mreža (r. 47-48). Zadržat ću se na prve dvije koje ističu odluku glavnih likova da prodaju sve da dobiju ono što su otkrili. U prvom slučaju riječ je o seljaku koji slučajno na njivi koju je obrađivao naiđe na skriveno blago. Kako ta njiva nije bila u njegovu posjedu, trebao ju je kupiti ako je htio posjedovati otkriveno blago. Odlučuje stoga riskirati sve što ima kako ne bi propustio tu doista izvanrednu priliku. U drugome slučaju nalazimo trgovca dragocjenim biserjem. On, kao stručni poznavatelj, uočio je biser velike vrijednosti. On je također odlučio prodati sve što ima kako bi došao u posjed to dragocjenog bisera.

U tim usporedbama izlaze na vidjelo dvije značajke vezane uz posjedovanje Božjeg kraljevstva: traženje i žrtva. Kraljevstvo je Božje ponuđeno svima – to je dar, poklon, milost – ali to nije nešto što se pruža na srebrnom pladnju, nego traži dinamizam: iziskuje traženje, hod, trud. Stav traženja je bitni uvjet za nalaženje. Potrebno je da srce izgara od želje da se dokopa dragocjenog dobra, a to je kraljevstvo Božje koje se uprisutnjuje u osobi Isusa Krista. On je skriveno blago, on je dragocjeni biser. On je temeljno otkriće koje našem životu može dati odlučan zaokret i ispuniti ga smislom.

Suočeni s neočekivanim otkrićem i seljak i trgovac shvaćaju da se nalaze pred jedinstvenom prilikom koju ne smiju propustiti i zato odlučuju prodati sve što posjeduju. Procjena da je riječ o blagu neprocjenjive vrijednosti dovela ih je do odluke koja podrazumijeva i žrtvu, nenavezanost i odricanja. Kad su blago i biser otkriveni, odnosno kad smo pronašli Gospodina, to otkriće ne smije ostati besplodno, već tomu treba žrtvovati sve drugo. Ne radi se o tome da se ostalo obezvrijedi, već da se podredi Isuse, da on bude na prvome mjestu. Kristov učenik nije onaj koji se lišio nečeg bitnog, nego onaj koji je pronašao mnogo više: pronašao je puninu radosti koju samo Gospodin može podariti. To je evanđeoska radost ozdravljenih bolesnika, grešnika kojima je oprošteno, razbojnika kojemu se otvaraju rajska vrata.

Radost evanđelja ispunja srce i sav život onih koji susreću Isusa. Oni koji dopuštaju da ih On spasi bivaju oslobođeni od grijeha, žalosti, nutarnje praznine i osame. S Isusom Kristom uvijek se nanovo rađa radost (usp. ap. pobud. Evangelii gaudium, 1). Danas smo potaknuti promatrati duhovnim očima radost seljaka i trgovca iz prispodoba. To je radost svakog od nas kad otkrijemo blizinu i utješnu prisutnost Isusa u svom životu. Prisutnost je to koja mijenja srce i otvara nas potrebama i prihvaćanju braće, napose onih najslabijih.

Molimo, po zagovoru Djevice Marije, da svaki od nas zna svjedočiti, riječima i svakodnevnim djelima, radost koja preplavi onoga koji pronađe blago Božjega kraljevstva, odnosno ljubav koju nam je Otac darovao po Isusu.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

danas je Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava na poticaj Ujedinjenih naroda. Svake godine tisuće muškaraca, žena i djece su nedužne žrtve iskorištavanja na radu i seksualnog izrabljivanja te trgovine organima, a čini se da smo se na to toliko navikli da nam je postalo nešto normalno. To je ružno, okrutno, kriminalno! Želim podsjetiti na obavezu sviju da se na odgovarajući način bore protiv tog opakog zastranjenja, koje je oblik modernog ropstva. Uputimo zajedno molitvu Djevici Mariji da bude na pomoć žrtvama trgovine ljudima i obrati srca trgovaca ljudima. Pomolimo se zajedno Majci Božjoj: Zdravo Marijo... (kta/ika)