Neukirchen-Vluyn, 27. srpanj 2017.

U srijedu, 26. srpnja 2017. gradonačelnik njemačkog grada Neukrichen-Vluyn gosp. Harald Lenßen primio je u Vijećnici ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomu Kneževića. Posjetu su predložili i organizirali voditelji velike akcije Caritasa Duisburg „Pomoć Bosni“ („Bosnienhilfe“) i koju do današnjeg dana uspješno vode bračni par Ursula i Heribert Hölz. Dvadeset i peta obljetnica ove je godine svečano i raznim sadržajima obilježena u ožujku ove godine uz nazočnost prijatelja iz Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije.

Gradonačelnik nije krio radost zbog zahvalne posjete, ali i ponosa da su brojni žitelji ovog pitomog mjesta tijekom minulih desetljeća pokazali svoju ljudsku širini prema brojnim stradalnicima u Bosni i Hercegovini. Ravnatelj Caritasa BiH predstavio je cijelu situaciju u Bosni i Hercegovini tijekom minuloga rata i poraća pa sve do današnjega dana. Kazao je kako se svojom konkretnom nazočnošću može pomoći ljudima na bosanskohercegovačkom prostoru. Posebno je istaknuo suodgovornost političke zauzetosti gradonačelnika i njegove CDU stranke kojoj pripada i koja u ovom mandatu predvodi koalicijsku vlast u Saveznoj Republici Njemačkoj. Zahvalu je izrekao u ime svih koji su preko ove akcije Caritasa Duisburg dobili pomoć, posebno dobročiniteljima njega mjesta, ali i drugih mjesta i župnih zajednica u bližem i daljnjem okruženju.

U razgovoru je došla do izražaja cjelokupna slika ove velika akcije koja još traje. Kada su se tmurni oblaci rata 1991. god. nadvili prvo nad Republiku Hrvatsku, a 1992. god. i nad Bosnu i Hercegovinu i nakon prvih vijesti koje su putem medija stigle i do sjevera Njemačke, potakla je tadašnjeg djelatnika Caritasa Duisburg gosp. Heriberta Hölza na razmišljanje s jednim jedinim pitanjem kako pomoći izbjeglicama i prognanicima. Suosjećanje s ugroženim bratom čovjekom kao i osobna obiteljska tragedija tijekom i nakon II. svjetskog rata bili su najveća snaga i potpora pri donošenju važe odluke. Idemo u Republiku Hrvatsku i u Bosnu, jer nas tamo čeka bližnji u nevolji! Nije oklijevao nego je sa svojom suprugom Ursulom s prvim prikupljenom humanitarnom pomoći prvo krenuo u Zagreb u Republiku Hrvatsku, a nakon toga i u Bosnu u Vrhbosansku nadbiskupiju i Banjolučku biskupiju u kojima je ova akcija prisutna sve do današnjeg dana. Pomoć koju su donosili bila je raznovrsna i bila je snažna potpora u raznim potrebama svima stradalnicima rata. Glasno izrečene i napisane potrebe bile su jedino mjerilo i animacijski materijal u bližoj i daljnjoj okolici Duisburga. Odaziv sve do današnjeg dana bio je velik i obrisao je mnoge suze u očima brata čovjeka diljem Bosne kako u Vrhbosanskoj nadbiskupiji tako i u Banjolučkog nadbiskupiji.

Na kraju razgovora gradonačelnik je pokazao i spremnost jednoga dana doći u Bosnu i Hercegovinu i vidjeti nešto od onoga što je ova velika akcija Caritasa Duisburg učinila za sve ljude u nevolji. (kta/caritas.ba)



foto