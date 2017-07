Rim, 27. srpanj 2017.

Maloljetni su, bježe iz vlastitoga doma, ali njihov glavni cilj uglavnom nije taj da dođu do Europe – pokazuje to studija naslovljena „Djeca migranti u Italiji i u Grčkoj“, koju su zajednički napravili UNICEF, odnosno Fond Ujedinjenih naroda za djecu i organizacija REACH, čiji akronim na engleskom jeziku znači 'Pružiti djeci stvarnu pomoć' (Render Effective Aid to Children). Manje je od 50% maloljetnika, naime, koji su odlučili napustiti svoje korijene kako bi došli do Staroga kontinenta te pobjegli od nasilja ili političkih, vjerskih i etničkih progonâ.

Riječ je o više od 100.000 maloljetnika, izbjeglicâ i selilaca, od kojih je njih 33.800 bez ikoga u pratnji, odvojeni od svojih obitelji, a u Europu su stigli 2016. godine. Studija, napravljena u vremenu između prosinca 2016. i svibnja 2017. godine, istaknula je glavne probleme koji pogađaju tu djecu. Većina je njih (93%) krenula sama na put prema Italiji, polazeći iz Zapadne Afrike i Afričkoga Roga, dok su oni koji su išli prema Grčkoj, krenuli na put iz Sirije, Afganistana i Iraka, i to zajedno sa svojim obiteljima.

Najviše tih maloljetnika ima 16 i 17 godina, a putovali su prosječno godinu i dva mjeseca kako bi stigli do talijanske obale, uz česte prekide zbog toga što su morali raditi kako bi skupili dovoljno sredstava potrebnih za nastavak puta. Oni pak koji su stigli u Grčku, uspjeli su to u mnogo kraćem roku. U studiji se ističu i traume s prolaska kroz Libiju, na kojemu su djeca bila otimana, te je za njih tražena otkupnina, ili su bili uhićeni i zadržani u zatvoru bez ikakva razloga. Nekima se pak tijekom putovanja prijetilo odvajanjem od vlastite obitelji.

Kada su konačno stigli u Europu, migranti su često bili žrtve vrlo dugih administrativnih postupaka za dobivanje azila ili dopuštenja za boravak, zbog čega su mnogi izgubili mogućnost odgovarajućega obrazovanja, te se tako povećala opasnost od zloporabe i iskorištavanja. Sve su to djeca koja dolaze u Europu bez točno određenoga cilja, uglavnom kako bi pronašli odgovor na svoju glavnu želju i zahtjev, a to je da završe školovanje i da mogu raditi u zemlji u kojoj će njihova prava biti poštovana – istaknuo je Giacomo Guerrera, predsjednik Talijanskoga odbora za UNICEF. (kta/rv)