New York, 26. srpanj 2017.

Između migracijâ i razvoja postoji čvrsta veza koja se može vidjeti u lomu brojnih stožera održivoga razvoja koji su primorali milijune ljudi da se presele. Odnosno, može se vidjeti u siromaštvu, gladi, nasilju, nedostatku posla, okolišu, u slabim i korumpiranim institucijama, i sve se to uočava na brojnim područjima o kojima se zajednički govori u Agendi za održivi razvoj 2030. godine. Istaknuo je to pater Michael Czerny, dotajnik Odjela za selioce i izbjeglice Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, govoreći na dvodnevnom tematskom zasjedanju posvećenomu razvoju, koje je završilo 25. srpnja, a održano je u sjedištu Organizacije ujedinjenih naroda u New Yorku, o temi „Prinosi migranata i dijaspore u svim vidicima održivoga razvoja“.

U svojemu je razmišljanju pater Czerny pošao od prava na ostajanje u vlastitoj domovini u dostojanstvu, miru i sigurnosti. Nitko ne bi nikada trebao biti primoran napustiti vlastiti dom zbog nedostatka razvoja ili mira – istaknuo je. Zbog toga je međunarodna zajednica pozvana zajamčiti održivi i cjeloviti ljudski razvoj svih ljudi u mjestu iz kojega potječu, te dopustiti im da postanu aktivni djelatnici vlastitoga razvoja. U tom smislu može pomoći i prepoznavanje društvenih i gospodarskih „troškova“ migracijâ za neku zemlju. Međutim, ako se zajamče uvjeti za primjenu prava na ostanak, migracije postaju izbor, a ne potreba – istaknuo je pater Czerny.

Često su siromaštvo i manjak perspektive uzroci zbog kojih tako mnogo ljudi emigrira, a često su to mladi ljudi, talenti. To je zacijelo veliki gubitak za njihove zemlje. A hoće li taj odlazak za njih biti dobitak, ovisi o tomu kako će biti prihvaćeni i integrirani – napomenuo je dotajnik Odjela za selioce i izbjeglice Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja podsjećajući na riječi pape Franje. Migrante valja prihvatiti kao ljudska bića s potpunim poštovanjem njihovih prava, zaštititi ih od svakog oblika iskorištavanja, a zajednice koje ih primaju trebaju dobiti odgovarajuću pomoć kako bi ih integrirale, ali tako da u tomu ne zaostanu lokalne siromašne osobe. Jednako su tako migranti odgovorni za poštovanje vrijednostî, tradicijâ i zakonâ zajednice koja ih prima.

Na kraju je pater Czerny ponovno podsjetio na riječi pape Franje koji je istaknuo vezu između migracijâ i razvoja, kada je kazao da je nazočnost brojne braće i sestara migranata prigoda za ljudski rast, susret i dijalog među kulturama, u vidiku promicanja mira među narodima. To bratstvo i solidarnost vode do miroljubivih i inkluzivnih društava koja promiču održivi razvoj za koji se međunarodna zajednica snažno zalaže. (kta/rv)