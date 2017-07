Zidine, 25. srpanj 2017.

U četvrtak, 20. srpnja 2017. Karmel sv. Ilije je proslavio svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika, proroka Ilije. Svečano Misno slavlje i procesiju u prijepodnevnim satima predvodio je gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić, i sam karmelićanin. S njime je slavilo dvadesetak svećenika, te više stotina hodočasnika. Na Misi je pjevao zbor zajednice mladih “Nanovo rođeni” iz zagrebačke župe Botinec, koji je svojim pjevanjem i sudjelovanjem obogatio i sva tri dana trodnevne priprave za svetkovinu.

U svojoj homiliji mons. Zdenko ocrtao je Iliju kao Božjeg čovjeka koji i u najvećim kušnjama ostaje vjeran Bogu i nastavlja tražiti njegovo lice. "Prorok je uvijek padao, žalostio se, bio umoran i želio smrt kad god je bio oholo umišljen da je on učinio nešto veliko u svome povijesnom trenutku, pred narodom, kraljem, kraljicom, poganskim Baalovim prorocima. A kad god je stajao pred svojim Bogom ponizna i raskajana duha, bez imalo oholosti i ljudske umišljenosti o vlastitoj veličini, i kad god je sva djela pripisivao Božjoj moći i svemoći, uvijek je bio radostan i poletan za daljnju životnu borbu do kraja i do mučeničke smrti.”

U suočenju s poteškoćama Ilija pronalazi put osobnog pročišćenja, i tek tada on doista upoznaje Boga i postaje potpuno Božji. Stoga je on i danas uzor vjernicima kako u teškim trenucima tražiti i pronalaziti Boga, njegovu istinu koja nas jedina oslobađa, i njegovu snagu pomoću koje možemo nadvladati sve poteškoće.

Proslavi sv. Ilije prethodila je trodnevna priprava. Prva dva dana trodnevnice Misno slavlje je predvodio vlč. Ivica Berdik, župnik Župe sv. Stjepana prvomučenika u Botincu. Drugoga dana nakon Mise, mladi iz zajednice “Nanovo rođeni” svjedočili su o osobnom putu vjere. Trećeg dana, u srijedu 19. srpnja, Misu je predslavio provincijal Hrvatske karmelske provincije o. Srećko Rimac. Nakon Mise predstavljena je knjiga Deset Božjih zapovijedi Damira Jelića, karlovačkog župana i prijatelja zajednice Karmela sv. Ilije. Sav prihod od knjiga koje su vjernici tom prigodom kupili ići će za pomoć karmelskim misijama u Africi. Uočnica sv. Ilije tradicionalno je završila paljenjem svitnjaka i druženjem sviju okupljenih na domjenku u samostanu. (kta/kvrpp bih)