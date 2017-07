Domaljevac, 24. srpanj 2017.

Župa sv. Ane u Domaljevcu u Bosanskoj Posavini proslavila je u subotu, 22. srpnja 2017. dvadesetu obljetnicu djelovanja Frame. Mnoštvo okupljenih vjernika pred župnom crkvom kroz dva je sata doista uživalo u programu, koji su im za taj jubilej priredili njihovi framaši predvođenih svojim duhovnim asistentom fra Bonom Kovačevićem, župnim vikarom, a vrsno ga je vodila framašica Antonia Josić. Pjesmom framaške himne „U bolji svijet sa svetim Franjom“, koja je ujedno i poziv svim mladima da im se pridruže u Božje stado, u taj povijesni događaj, koji će u župi zasigurno biti ispisan zlatnim slovima, uveli su članovi benda „VIS Fenix“ Frame Domaljevac. Kao kruna dvadesetgodišnjeg djelovanja framaša, kojih trenutno ima 16 članova, sedam obećenika, devet primljenika i dva simpatizera, slijedilo je potom predstavljanje njihove monografije naslovljene „U bolji svijet sa svetim Franjom!“ O knjizi je govorila s. Ana Oršolić dok su odabrane tekstove čitale framašice; Anabela Franjić, Ružica Matić i Ana Rukavina, voditeljica duhovne formacije. To je i prva monografija jednog mjesnog bratstva u provinciji Bosni Srebrenoj. Njezine stranice svjedoče o zahvalnosti Bogu, susretima, zajedništvu, bratskoj ljubavi, solidarnosti. Posebna je pozornost posvećena razdoblju od 2013. do 2016. godine te su kronološkim slijedom prikazane sve organizirane aktivnosti, ne da bi se netko njima hvalio, nego prvenstveno da se prikaže angažiranost mladih te župe usprkos brojnim nedaćama koje su proživljavali, od stradanja u zadnjem ratu do nedavnih katastrofalnih poplava te iseljavanja stanovništva.

Već i njezin sam naslov dovoljno govori o mladima koji se doista trude nasljedovati svetoga Franju, kako svojim angažmanom u župnoj zajednici tako i u svom svakodnevnom životu. Na dvjestotinjak stranica, koje su obogaćene prigodnim fotografijama dragocjenost monografije su zapisi koje su framaši vodili, od čega ih je najviše iz perioda zadnjih pet godina kada su zapisivali sva važnija događanja, koja su našla mjesta na portalima i stranicama raznih tjednika i glasnika: Katoličkog Tjednika, Malog Koncila, Glas Koncila, Svjetla Riječi, IKE, KTA, i drugih katoličkih medija.

„Monografija nije tek obična knjiga nego je spomenica memorija, svojevrstan foto-album, a donosi najljepše razdoblje framaškog života, njihova životna iskustva nadahnuta evanđeoskim idealima“, istaknula je na predstavljanju s. Ana. Na početku monografije je kratki povijesni prikaz djelovanja Frame u Domaljevcu od 1997. za vrijeme tadašnjih župnika fra Pere Oršolića i župnog vikara fra Ante Pušeljića. S mladima je prije toga radila s. Estera Marijić koja je okupljala djecu i mlade, ali nisu službeno bilo nazvani Frama. Mladi su se već sljedeće godine pridružili prvom nacionalnom susretu Frame u Tolisi, sudjelovali potom na festivalima duhovne glazbe Framafest, a tijekom dvadeset godina u raznim projektima u kojima su osvježavali svoj duh, hranili vjeru, produbljivali prijateljstva, stjecali dragocjena iskustva i nosili Mir i dobro svima koje su susretali.„Danas Framu ne čini veliki broj članova, ali su poput kvasca, koje Isusu šalje kao svoje apostole, da ovdje sada grade Božje Kraljevstvo. Frama je za njih život, ljubav, prijateljstvo, a odvojeno vrijeme za Framu privilegij pred drugim raznim ponudama. Framaški duh je ulijevao u njihove živote novi polet, novu radost i snagu da se zauzimaju za pravedniji i bolji svijet, čineći dobro“, ustvrdila je s. Ana te dodala kako su u monografiji zapisani i nemali broj projekata u koji su se framaši uključili napose zadnjih pet godina: razni sportski susreti, prigodna molitvena bdijenja, razne humanitarne akcije, sudjelovanje zadnje tri godine u projektu „Malim koracima do velikih djela“, u projektima Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu. Zapažene i hvalevrijedne su njihove predstave i prigodne recitale, mjesečne radio emisije, ministrantske igre, sudjelovanje na susretu ministranata Bosne Srebrene 2007. nazvan „Framin“ na kojem su zadnje dvije godine osvojili prvo mjesto u kvizu znanja u Visokom, a ove godine bili i prvi puta na biskupijskom susretu za ministrante u Sarajevu gdje su također u kvizu znanja osvojili prvo mjesto. Framaši su posebno aktivni u pripremanju recitala i igrokaza u prigodnim događanjima u župi. Dragocjena su i iskustva framaša koji su se odvažili u monografiji progovoriti o svojim osobnim doživljajima koja su ih u Frami obogatili. Na posljednje dvije stranice monografija donosi i brojne pohvalnice i zahvalnice sa raznih susreta. U monografiji se nalazi 511 fotografija i još 14 slika u sklopu životopisa sv. Franje i slika sv Ane na poleđini monografije.

Da su mladi doista kreativni i da mogu biti poput pravih profesionalaca pokazali su glumeći u igrokazu „Gospodin i gospođa Pilat“, framaši Marijan Mikolić i Ivana Perišić, a za svoj su nastup dobili veliki pljesak nazočnih.

Pozdravnu riječ uime Frame Domaljevac uputila je njezina predsjednica Ana Marija Ćošković, dok je voditeljica duhovne formacije Frame Ana Rukavina govorila o duhovnom životu framaša u Domaljevcu. Framašica Marica Josić na kraju je pročitala i nekoliko čestitki, koju su mladima iz Domaljevca i njihovom duhovnom asistentu uputili: framaši područnog vijeća Frame Bosne Srebrene te s. Augustina Barišić, fra Nikica Vujica, ekonom Franjevačke provincije Bosne Srebrene i vlč. Šimo Maršić, ravnatelj Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu.

U svom pozdravnom govoru fra Bono je istaknuo kako je taj povijesni događaj isključivo priča framaša. Zahvalio im je na njihovom trudu, zauzetosti, ljubavi, što su sebe i svoje vrijeme utkali u Crkvu te tako dali sebe za jedan bolji svijet. Zahvalio je i svima koji su pomogli da je svjetlo dana ugledala ta doista vrijedna i lijepa knjiga.

Program proslave tog vrijednog jubileja upotpunila je svojim izložbom fotografija framašica Ljubica Koturić, a pjesmom uveličali članovi župnog zbora i bend „VIS Fenix“.

Da je događaj doista hvale vrijedan pokazali su svojom nazočnošću na cjelokupnom programu okolni franjevci na čelu s toliškim gvardijanom fra Mariom Jurićem, te brojne redovnice i predstavnici lokalnih vlasti na čelu s načelnikom Mariom Jurkićem. Ugodno druženje nastavili su uz domjenak u crkvenom dvorištu. Svi koji su prošli Framu u Domaljevcu dobili su monografiju na dar, a prodajom ostalih knjiga pomoći će mladima da hodočaste u rodni grad sv. Franje Asiškog u Asiz. (kta/b.l.)



foto