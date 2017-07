Vatikan, 24. srpanj 2017.

Crkva se spominje svete Brigite, suzaštitnice Europe. Rođena je 1302. godine u Finstadu, u Švedskoj, u plemićkoj, snažno kršćanskoj obitelji. Kada je imala 14 godina, otac ju je, u skladu s tadašnjim običajima, obećao za ženu mladom Ulfu Gudmarssonu, guvernerovu sinu. Brigita se željela posvetiti Bogu, ali u toj očevoj odluci vidi Gospodinovu volju, te ju mirno prihvaća.

Njezin je život veliki primjer, i danas još uvijek aktualan - istaknula je sestra Fabia Kattakaya, poglavarica Reda Presvetoga Spasitelja svete Brigite. Mnogo može poučiti naše društvo, jer je imala osmero djece, i odgojila ih je u kršćanskoj vjeri i na karitativnom putu. Na svojemu je imanju izgradila bolnicu te je zahtijevala da i njezina djeca poslužuju bolesne i pomažu siromasima.

Nakon muževa preminuća, 1341. godine, izabire put na koji ju je Gospodin nadahnuo na početku njezina života, te posvećuje svoj život Bogu i seli se u cistercitski samostan. Za nju je to izvanredno mistično razdoblje, sa snažnim objavama koje su – napomenula je s. Fabia – započele još u mladoj dobi. Kada je imala sedam godina imala je prvu objavu u kojoj joj je Gospa pokazala krunicu i upitala ju želi li ju. A kada je imala deset godina, nakon što je čula propovijed o Muci, Brigita je ugledala Križ te upitala Gospodina: 'Tko ti je to učinio?', a On joj je odgovorio: 'Svi oni koji zaboravljaju ili preziru moju ljubav'. Otada je stalno živjela kako bi nadomjestila tu ljubav koja nije bila uzvraćena, i svoj je život posvetila tomu.

Brigita je poslije utemeljila redovničku zajednicu i preselila se u Rim. Godine su to avignonskoga sužanjstva, te se, molitvom i djelovanjem, zauzimala kako bi se Papa vratio u Rim. Osim toga, slala je pisma i poruke francuskim i engleskim vladarima, tražeći od njih da prekinu Stogodišnji rat. Preminula je 1373., a svetom je proglašena 1391. godine. (kta/rv)