Osijek, 19. srpanj 2017.

U srijedu, 19. srpnja 2017. Verbum je svečano otvorio svoju novu knjižaru u Osijeku, u ulici J. J. Strossmayera 4, a svečanom otvaranju nazočio je velik broj ljudi. Knjižaru je prigodom otvaranja blagoslovio mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup, koji je tom prigodom istaknuo važnost Verbumovog dugogodišnjeg vrijednog apostolata knjige u cijeloj Hrvatskoj, posebno se zahvalivši za Verbumove knjižare koje djeluju u tri grada Đakovačko-osječke nadbiskupije: u Osijeku, Vinkovcima i Slavonskom Brodu.

Nazočne je pozdravio i direktor Verbuma dr. sc. Miro Radalj koji je u svom obraćanju naglasio kako je Verbum u Osijeku prisutan još od 2004. godine, a otvaranjem nove knjižare, tj. premještanjem u trostruko veći prostor na boljoj lokaciji želi dodatno dati doprinos promicanju apostolata knjige i kulturi čitanja u Slavoniji i cijeloj Hrvatskoj.

Posebice je značajno, istaknuo je, što se ovo otvaranje događa u godini kada se zatvaraju knjižare i propadaju cijeli knjižarski lanci od nacionalnog značenja.

Ova nova Verbumova osječka knjižara na skoro 80 m2, smještena u neposrednoj blizini glavnoga osječkoga trga A. Starčevića, u svojoj širokoj ponudi ima knjige svih vjerskih nakladnika, velik izbor duhovnoga štiva, romana, knjiga obiteljske tematike, izdanja za djecu i mlade, literature s područja humanističkih i društvenih znanosti – filozofije, povijesti, politike, psihologije, sociologije, priručnika itd. Osim toga, u ponudi su dostupni časopisi, filmovi, glazba, darovi za sakramente i vjerski uporabni predmeti, sve ono što Verbumove knjižare čini prepoznatljivima diljem Hrvatske.

Nakladna kuća Verbum osnovana je prije 25 godina i vodeći je hrvatski nakladnik vjerske literature. S preko 50 djelatnika i produkcijom od šezdesetak novih naslova godišnje najveća je nakladna kuća izvan Zagreba i jedan od najvećih hrvatskih nakladnika općenito. Radi učinkovitije djelatnosti i što boljeg i izravnijeg kontakta s vlastitim čitateljima Verbum je otvorio 13 knjižara u 11 hrvatskih gradova, što ga čini trenutačno najvećim knjižarskim lancem u Hrvatskoj nakon onoga Školske knjige.

Nova Verbumova knjižara u Osijeku nalazi se na adresi Strossmayerova 4, a otvorena je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, te subotom od 8,30 do 13 sati. (Zbog godišnjih odmora, u razdoblju od 17. srpnja do 26. kolovoza knjižara će iznimno raditi od ponedjeljka do petka od 8 do 12 te od 17 do 20 sati, a subotom od 8.30 do 13 sati). (kta)



foto