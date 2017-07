Domanovići, 18. srpanj 2017.

U nedjelju, 16. srpnja 2017., u župnoj crkvi u Domanovićima svoju mladu Misu proslavio je fra Alen Pajić. Uz mladomisnika su bili provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, mladomisnici fra Augustin Čordaš i fra Zvonimir Pavičić, propovjednik fra Svetozar Kraljević i mjesni župnik don Gordan Božić te još petnaestak misnika.

Euharistijsko slavlje započelo je ulaznom procesijom i roditeljskim blagoslovom.

Fra Svetozar je u svojoj propovijedi u kratkim crtama opisao životni put kojega je fra Alen prošao. Sada mladom Misom započinje novo razdoblje koje donosi nove izazove. “Sada je fra Alen na novome početku. Gospodin Isus kaže: Žetva je velika a žetelaca malo. Dragi fra Alene, sada napuni ruke i srce žitom. Napunih ih do punine. Nemoj žaliti. Sij obilno. Nemoj se bojati. Bit će i kamena, i trnja, ali bit će i plodne zemlje. Zajedno s Gospodinom hrabro sij. Fra Alen ustaje iz pepela rata i stvara novu budućnost. A evo od čega fra Alen gradi novu budućnost. To su franjevački zavjeti. Poslušnost! Prihvatio je živjeti u poslušnosti zakonitom starješini svoje franjevačke zajednice. To znači da je spreman ići onamo gdje ga zajednica pošalje i prihvatiti posao kojega mu zajednica dadne, kako potrebe i vremena budu zahtijevali. Čistoća! Da bi bio u potpunosti spreman i slobodan predati se Božjemu kraljevstvu na zemlji, da bi mogao služiti dobru svoga naroda i Crkve prihvatio je život u čistoći. To je ljubav koja ide tragom Isusove ljubavi i ljubavi svetoga Franje. Siromaštvo! Odrekao se svake zarade koja bi za ono što će obavljati njemu moglo pripasti. Sve što ima, sve što prima, pripada njegovoj zajednici. Sve svoje sposobnosti, fizičke, duhovne, umne predaje za dobrobit Crkve, redovničke zajednica, svetoga Božjega naroda, kojemu će život darovati. Zarada i profit neće voditi njegove korake, već ljubav kojom ljubi Krist i Sveti Franjo. U ovome što Alen čini vidim nadu, vidim budućnost, mogućnost obnove i izlazak iz svakoga oblika krize. U ovome što čini vidim primjer kako bi sve trebalo biti.”

Propovjednik je prisutnima naglasio važnost zajedništva. “Dragi fra Alene, mi danas s tobom stojimo, u tebe gledamo i od tebe učimo. Dragi Alene, želim ti obećati nešto u ime ovoga svetoga naroda ovdje prisutnoga, u ime svih onih koje ćeš do kraja života susretati u svetoj svećeničkoj službi: Slušat ćemo što nam budeš govorio. Slušat ćemo Božju riječ koju ćeš nam prelamati i na stol nama polagati. Padat ćemo pred tebe na koljena da nas oslobodiš naših grijeha, da nas blagosloviš i da nam podariš Božji mir. Trudit ćemo se biti zemlja gdje ćeš sijati i iz koje će rasti Božji darovi. Slušat ćemo što nam govoriš i slijedit ćemo tvoj dobri primjer. Kad budeš snažan onda ćemo primati od tvoje snage i tako biti upravljeni prema Gospodinu. Kad budeš umoran i obeshrabren onda ćemo stati uz tebe, darovat ćemo ti svoje srce, pružit ćemo ti ruku i stati do tebe da se na nas mogneš osloniti. Ovo ćemo činiti za fra Alena, za svakoga svećenika, za svoga bračnoga druga, za dijete, za susjeda, za čovjeka uopće.”

Liturgijskim obredima ravnali su bogoslovi, a svojim skladnim pjevanjem slavlje je uzveličao župni zbor iz Širokog Brijega.

Nakon Svete mise, druženje je nastavljeno u restoranu Astoria u Čapljini. (kta/miriam)



