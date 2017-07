Vatikan, 18. srpanj 2017.

Kardinal Leonardo Sandri vratio se sa svojega pohoda Ukrajini, na koji je pošao 11. srpnja 2017. U nedjelju, 16. srpnja u prigodi nacionalnoga marijanskog hodočašća, pročelnik Zbora za Istočne Crkve suslavio je božansku liturgiju u Gospinu svetištu Zarvanytsia, koju je predvodio viši nadbiskup Sviatoslav Shevchuk, poglavar Grkokatoličke Crkve u Ukrajini. Kardinal je tom prigodom ponovno molio za mir, zazivajući prekid trpljenja mnogo ljudi, i izražavajući blizinu i blagoslov pape Franje.

Na taj se događaj, u razgovoru za Radio Vatikan, osobno osvrnuo kardinal Sandri, te istaknuo da je to bio vrhunac čitavoga njegova putovanja u Ukrajini, jer – objasnio je – misleći na susrete koje sam imao prije, u krajevima gdje sam vidio mnogo trpljenja izbjeglih, bilo je kao da cijelu tu stvarnost skupljam u duhovnu košaru prinosa koju imam staviti pred Gospu. I to sam osobno učinio misleći na velikodušnost i naklonost Svetoga Oca prema Ukrajini – kazao je kardinal te istaknuo veliko sudjelovanje, posebice mladih, na hodočašću koje je s bdijenjem trajalo cijelu noć, a potom i na božanskoj liturgiji.

Mislim da je to za mene bio najljepši završetak tog putovanja: da sam bio pred Gospom s cijelom Grkokatoličkom Crkvom, sa svim vjernicima koji su sudjelovali osobno ili putem radija i televizije. I tako sam u njezine ruke stavio cijelu budućnost, za koju se nadamo da je budućnost mira i sloge za tu voljenu zemlju – istaknuo je kardinal Sandri.

Istaknuvši potom nazočnost i latinskih biskupa na svim slavljima, kardinal Sandri je napomenuo da sve to potiče na razmišljanje o mnoštvu različitosti, te stoga i o velikoj potrebi zajedništva i svjedočenja. A to su – podsjetio je kardinal – dvije riječi istaknute na Sinodi za Bliski istok: zajedništvo i svjedočenje. Mislim stoga, i nadam se da je to putovanje poslužilo za veće zajedništvo s Bogom i među braćom, među svim Crkvama. Osim toga, na taj sam način mogao svjedočiti Evanđelje, milost i Kristovo posvećenje – kazao je na kraju kardinal Sandri. (kta/rv)