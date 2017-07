Posušje, 16. srpanj 2017.

U subotu, 15. srpnja 2017., u župi Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije u Posušju, pod svetom Misom u poslijepodnevnim satima, petorica postulanata obukli su franjevački habit i stupili u novicijat Hercegovačke franjevačke provincije.

Misno slavlje i obred oblačenja predvodio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, a suslavili su meštar postulanata fra Iko Skoko, meštar novaka fra Stanko Mabić, odgojitelj iz Visokog fra Josip Ikić, mjesni župnik fra Mladen Vukšić te još četrdesetak misnika.

Na početku propovijedi provincijal fra Miljenko je podsjetio na blagdan sv. Bonaventure, te ona važan čin primanja u franjevački novicijat. „U ovome obredu imamo još jedan važan čin: primamo u franjevački novicijat ove mladiće i oblačimo ih u odjeću sv. Franje, da bi započeli svoju godinu kušnje, godinu novicijata u našoj Zajednici. A Isus sȃm u Ivanovome evanđelju kaže: „Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas.“ (Iv 15,16). On poziva koga hoće i kad hoće. I samo onaj koga on pozove može ponizno pokucati na vrata nekoga samostana pa reći: Evo me, čini mi se da me Gospodin zove… Bog nas mora pozvati – Kako Gospodin zove? On danas poziva u duhovna zvanja na unutarnji način. Najredovitije pozvanik ili pozvanica osjeti u srcu blagi glas zova. Taj zov može nekada biti sasvim izričit, kakav je bio kod sv. Franje kad ga je Gospodin pozvao s jednog raspela. Nekada može biti jedva zamjetljiv, može se ponavljati kroz dulje vrijeme, može čovjeka jedno vrijeme držati u napetosti i neizvjesnosti, ali se na kraju jasno razbistri tako da ga može slijediti. Pritom Gospodin zna i dulje čekati dok pozvana osoba ne dozrije potpuno ili dok ne dozriju drugi potrebni uvjeti. Zna se služiti i zaprekama, ako je to korisno za pozvanu osobu. Tako je, na primjer, za sv. Faustinu Kowalsku dopustio da u dva-tri samostana njezina molba bude odbijena. Nije to za Faustinu bio gubitak motivacije, nego porast njezine vjere i njezine želje da postane redovnica“, kazao je fra Miljenko.

Na kraju propovijedi provincijal je uputio riječi ohrabrenja. „Dragi kandidati, svoj mladenački redovnički zanos unesite u našu Zajednicu, u našu Crkvu, u naš narod! Trudite se biti blagoslov svima – trudite se biti svjetlo svijeta i sol zemlje! Neka ljudi vide vaša dobra djela i slave Oca nebeskoga!“.

Liturgijskim obredima ravnao je fra Ivan Penavić. Misno slavlje svojim skladnim pjevanjem uzveličali su bogoslovi. Nakon svete Mise, druženje je nastavljenjo u prostoru nove crkve.

Novi postulanti su: Vinko Baćak iz župe Sv. Mihovila Arkanđela - Tomislavgrad; Ante Begić iz župe Bezgrješnog začeća BDM - Posušje; Ante Mitar iz župe Bezgrješnog začeća BDM - Posušje; Željko Tomić iz župe Bezgrješnog začeća BDM - Posušje; Ante Vukoja iz župe Sv. Petra i Pavla - Kočerin. (kta/miriam)



