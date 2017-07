Vatikan, 16. srpanj 2017.

Twitter račun pape Franje na 9 jezika, @Pontifex, ima više od 35 milijuna pratitelja, a primijećeno je da se njihov broj naglo povećao u posljednjih mjesec dana. Taj je korisnički račun, koji je otvorio Benedikt XVI. 3. prosinca 2012. godine, među najpraćenijima na svijetu, a bilježi i najviše retweetova. Od 19. ožujka 2015. godine, papa Franjo je nazočan i na Instagramu, s računom @Franciscus, koji je nedavno premašio 4 milijuna pratitelja.

Digitalna mreža može biti mjesto bogato čovječnošću; ona nije mreža žicâ, nego ljudskih bićâ - napisao je papa Franjo u svojoj prvoj poruci za Dan sredstava društvenih komunikacija, nekoliko mjeseci nakon izbora za papu. Obveza je to koju Papa izvršava osobno, čineći se svjedokom Božjega milosrđa i na društvenim mrežama. I na taj se način stavlja na raspolaganje kako bi došao do svih ljudi, a za to je nagrađen izvanrednim praćenjem na mreži. Njegov je račun prešao 35 milijuna pratitelja, uz snažni porast u posljednjih mjesec dana, posebice na engleskom jeziku.

Osim toga, u posljednjih je nekoliko tjedana mnogo retweetova, 30. lipnja, imao njegov tweet o ljudskom životu: 'Štititi ljudski život, posebice kada je on ranjen bolešću, obveza je ljubavi koju Bog povjerava svakom čovjeku', a odnosio se na Charlieja Garda i na svu djecu koja boluju od teških bolesti. Mnogo je praćen i tweet o prihvatu migranata, od 8. srpnja, poslan na četvrtu obljetnicu pohoda pape Franje Lampedusi. Riječ je o tweetovima koji očituju Papine misli o aktualnim zbivanjima, uz tweetove duhovne i pastoralne naravi koji njegovim pratiteljima daju ohrabrenje i nadu, što je vidljivo iz komentara na sadržaje objavljene na računu @Pontifex. (kta/rv)