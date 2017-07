Kupres, 14. srpanj 2017.

Udruga „Kupreški kosci“ na dan posvete crkve sv. Obitelji koje se održava u nedjelju 30. srpnja 2017.na Kupresu organizira manifestaciju „Okupljanje 1000 Ivana“, gdje je cilj oboriti Guinessov rekord i na jednom mjestu okupiti više od 1000 osoba iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i dijaspore.

Uz bogat cjelodnevni program svi posjetioci ovog važnog događaja moći će uživati u ljepotama ovog kraja, hrani, kulturi i tradiciji.

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ želi dati doprinos u organizaciji ove značajne manifestacije te poziva 20 mladih koji žele volontirati za vrijeme obaranja Guinessovog rekorda na Kupresu da se prijave u Centar i osiguraju sebi odlazak na Kupres na ovaj jedinstveni događaj. NCM“ Ivan Pavao II.“ pokriva troškove prijevoza i hrane za volontere i volonterke koje se prijave za odlazak na jednodnevni volonterski izlet.

Svi oni koji žele doživjeti jedinstveno iskustvo volontiranja u obaranju Guinessovog rekorda, biti na Svetoj misi posvete Crkve sv. Obitelji, uživati u gastronomskoj ponudi ovog kraja, slušati koncert i doživjeti nova iskustva, neka se jave putem emaila: mladibkbih@gmail.com ili na broj telefona 033 766 225 i prijave svoj dolazak. Rok za prijavu je srijeda, 19. srpnja 2017.

Svaki Ivan koji želi sudjelovati u obaranju rekorda mora se osobno prijaviti preko stranice 1000ivana.

Program aktivnosti manifestacije „1000 Ivana“

- 8 do 12 sati - Preuzimanje akreditacija ispred Crkve „sv. Obitelj“

- 9 do 10 sati - Sveta misa

- 11 do 12 sati - Sveta misa i blagoslov Ivana

- 12 do 13 sati - Odlazak na postrojavanje Ivana, Stadion HNK Kupres

- 13 do 13.45 sati - Postrojavanje Ivana na gradskom stadionu HNK Kupres

- 13.45 do 14 sati - Smotra postrojenih Ivana, obaranje rekorda

- 14 do 14.30 sati - Slikanje na stadionu HNK Kupres

- 14.30 do 15 sati - Odlazak na trg Hrvatskih Vitezova

- 15 do 16.30 sati - Slikanje sudionika manifestacije na Trgu

- 16.30 do 22.30 sati - Kulturno umjetnički program

