Caracas, 14. srpanj 2017.

Na završetku zasjedanja 108. Plenarnog zasjedanja venecuelskog episkopata, koje se odvijalo od 7. do 12. srpnja u Caracasu, biskupi su uputili „žurnu poruku katolicima i osobama dobre volje u Venezueli“. „U našoj zemlji veoma se jasno opaža da je nasilje poprimilo strukturalni karakter“ – kaže se u poruci – „a evo i različitih očitovanja istog: od iracionalne represije, s velikim brojem poginulih i ranjenih, oštećenja kuća i stambenih struktura, do progona te na kraju i do zanemarivanja temeljnih potreba stanovništva – kaže se u poruci koju je prenijela Agencija Fides.

Službena represija – nastavljaju biskupi – rađa ponekad i nasilnim reakcijama, doprinoseći tako stvaranju ozračja napetosti i anarhije, s opasnim posljedicama. Postoji nepoštovanje prema ljudskom dostojanstvu koje se iskazuje u trajnom negiranju i kršenju ljudskih prava, od strane vlasti. Slijedom toga ovo je poziv na promjenu u političkom usmjerenju Vlade, jer je njezina inicijativa za sazivanje Nacionalne ustavotvorne skupštine, koju je većina venecijanskog naroda odbila, potpuno ignorirana; i da je narod, u ostvarenju svoje vlasti, onaj koji je može i treba sazvati. Sve ovo potiče na mišljenje, da ono za čim se teži jest učvršćenje socijalističke, marksističke i vojne države, te potpuno brisanje autonomije različitih moći, napose one pravne, smatra Venecuelska biskupska konferencija.

Kao pastiri Crkve u Venezueli – stoji dalje u poruci – podižemo svoj glas kako bismo od Nacionalne vlade zatražili, da povuče prijedlog za sazivanje ustavotvorne skupštine, da povuče oružane snage, da služi narodu a ne režimu ili vladajućoj partiji, a sve političare da se zajedno s narodom zauzmu, oko prevladavanja krize.

Mi, kao pastiri, zauzimamo se za podupiranje svoga naroda i tražimo od svih članova Crkve kao i od osoba dobre volje, da budu solidarni s najranjivijima. U zaključku dokumenta biskupi pozivaju na sudjelovanje u Danu molitve i posta, za 21. srpnja. (kta/rv)