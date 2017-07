Vatikan, 12. srpanj 2017.

Europa ima divnu duhovnu baštinu, jedinstvenu na svijetu, koja zaslužuje da bude ponovno istaknuta zanosnom i novom svježinom – tweet je pape Franje koji je objavio na svojemu računu @Pontifex 11. srpnja, na dan svetoga Benedikta, zaštitnika Europe. Na Papine se riječi, u razgovoru Radio Vatikan, osvrnuo kardinal Angelo Bagnasco, predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE), te kazao da su one vrlo važne, posebno u ovom trenutku budući da su velike teškoće s kojima se suočava Europska unija pred očima sviju.

Te riječi stoga dolaze kao važan poziv, veliko ohrabrenje za europski put – napomenuo je kardinal te dodao – Trebale bi doći do uma, do srca – čemu se svi nadamo – glavnih odgovornih, kako bi se prije svega osobno uvjerili u veliku baštinu koja je Europski kontinent u cijelosti; dakle, unija, hod Europske unije. Katkada se stječe dojam da ta svijest nije tako sjajna i jasna kao što je bila u srcu otaca utemeljitelja – primijetio je kardinal – Ali bez te svijesti, bez toga uvjerenja sve postaje mnogo teže.

Na novinarovu primjedbu da se Europa danas čini nekako umorna i povučena, kardinal je istaknuo da kada se izgubi prvotni identitet, više ne znamo tko smo. Tada ponestane i zanosa, jer se dolazi do gubljenja, ne znamo kamo trebamo ići, tko smo, što nam je činiti. To je narav stvari, i to vrijedi za Europu u cijelosti, kao i za samo jednu zemlju, i za bilo kojega pojedinca.

Pitanje o našim kršćanskim korijenima zapravo nije akademsko ili, još gore, kampanilističko – dodao je kardinal. Riječ je upravo o pitanju o tomu što smo, što je Europa u svojim korijenima, u svojemu pozivu i poslanju, za koje Papa napominje da je univerzalno. A to je vrlo važno – istaknuo je na kraju predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija. (kta/rv)