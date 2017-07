Zagreb, 11. srpanj 2017.

U utorak, 11. srpnja 2017. u Zagrebu, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održan je sastanak s predstavnicima udruga prognanih i Hrvata povratnika u Sjeverozapadnu Bosnu na temu obnove i stambenog zbrinjavanja te potpore njihovu održivom povratku u prijeratne domove, objavljeno je na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.



Uz predstavnike udruga: Udruga Dom Briševo Dobri; Udruga Prijatelji Volara; Udruga prognanih Hrvata Banja Luke i banjalučkog područja Nazaret; Udruga Šimićana – Šimići; Udruga za povratak građana, regionalni razvoj i zaštitu okoliša – Ivanjska Potkozarje; Humanitarna kulturna udruga Orahova, Kotor Varoš; Hrvatska udruga Banja Luka, Okučani, Zavičajni klub župe Stara Rijeka i okolica, Zagreb te udruženje građana Alturist, Prijedor, sastanku su nazočili Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ovo je prvi put da se u suradnji dva središnja ureda, nadležna za potporu povratku Hrvata u BiH, održava tematski sastanak s predstavnicima prognanih i Hrvata povratnika u BiH.



Predstavnici udruga su zahvalili državnim tajnicima na organiziranju ovog sastanka te su predstavili probleme s kojima se suočavaju. Naglasili su da povratak u svoje prijeratne domove nije gotov, kako neki tvrde, te da broj onih koji se žele vratiti raste. Stoga im je potpora koju im pruža Vlada Republike Hrvatske od osobitog značaja.



„Svjesni smo svih problema s kojima se suočavate prilikom povratka. Od zakonodavnih rješenja koji idu na štetu Hrvata – povratnika, izostanak sustavnog pristupa obnovi infrastrukture – nedostatak vode, struje, poteškoće pri zapošljavanju, ostvarivanja zdravstvene skrbi do borbe za osiguranje elementarnog ljudskog prava - prava na dom. Zato smo se danas i okupili ovdje – po prvi puta, zajedno s vama i predstavnicima Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Zahvaljujem se državnom tajniku Mažaru i njegovom timu što su se odazvali kako bi danas, vrlo konkretno mogli analizirati postojeće stanje ali i vidjeti mogućnosti kako zajedno možemo pomoći da se svi vi koji želite – vratite svojim kućama koje ni danas, 22 godine poslije rata u BiH, nisu obnovljene“ – rekao je državni tajnik Milas i dodao kako je srkb o Hrvatima u BiH, kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu, unapređenje njihova položaja i kvalitete života - posebice Hrvata u entitetu Republika Srpska i Sjeverozapadnoj Bosni - Vlada Republike Hrvatske prepoznala kao stratešku zadaću. “I ovaj naš zajednički sastanak rezultat je tih nastojanja te iskrenih napora da se stvari pomiču s mrtve točke. Svi vi, vaša želja i upornost u neodustajanju od svog zavičaja dodatno su nam nadahnuće i motiv”.



„Putem Programa pomoći, Vlada Republike Hrvatske kroz darovanje osnovnog građevinskog materijala pomaže Hrvatima u Bosni i Hercegovini u obnovi ili izgradnji obiteljskih kuća, te ostvarenju održivog povratka. Za taj program je od 2001. do kraja 2016. godine utrošeno 301,6 milijuna kuna. Iako je Vlada Republika Hrvatska već nekoliko godina najveći pojedinačni donator u Bosni i Hercegovini, svi vi ovdje nazočni potvrđujete da to nije dovoljno i da je u narednom razdoblju potrebno ojačati suradnju, kako međusobnu tako i s resornim institucijama u Bosni i Hercegovini“ – rekao je državni tajnik Mažar i dodao da su slijedeće dvije godine ključne u stvaranju uvjeta za održivi povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu.



Između ostalog, na sastanku je dogovoreno da će se ovakvi tematski sastanci održavati u kontinuitetu kako bi se adekvatno moglo odgovarati na brojne potrebe Hrvata povratnika u BiH. Slijedeći sastanak je planiran već za jesen 2017.godine. Isto tako, organizirat će se i sastanci s predstavnicima resornih institucija u Bosni i Hercegovini za pitanje povratka, obnove i stambenog zbrinjavanja.



Od prijeratnih 149.000, u entitet Republika Srpska, prema Popisu stanovništva u BiH iz 2013., vratilo tek 2.4 posto Hrvata. Prema popisu koji vodi Katolička crkva u BiH na području Republike Srpske živi tek 9.464 Hrvata – katolika. (kta)

