Vatikan, 10. srpanj 2017.

Isus dobro poznaje stvari koje uznemiruju srce: razočaranja i rane prošlosti, težine koje nose i nepravde sadašnjosti, nesigurnosti i brige pred budućnošću. Pred svim tim teškoćama treba se prije svega pokrenuti. Isus kaže: dođite – primjetio je papa Franjo, 9. srpnja 2017. u svom nedjeljnom nagovoru okupljenim vjernicima na Trgu sv. Petra, među kojima su bile uz talijanske, brojne skupine iz Poljske te je pozdravio bicikliste koji su hodočastili u Vječni grad kao i obitelj poljskog odjela Radio Marije, koji su toga dana hodočastili u poljsko nacionalno svetište Gospe Čestohovske, zatim skupinu Sestara službenica Bezgrešne koje su istoga dana započele u Rimu radovima generalnog kapitula zajedno sa sudionicima skupa odgojitelja sjemeništaraca. Posebno je spomenuo i zahvalio pjevačima zbora Puzangalana – što znači nada – iz Tajvana te zbora alpinaca iz Palazzola sul Oglio, koji su ga pozdravili s nekoliko pjesama.

Pogreška je koju činimo, kada nam stvari idu loše, da ostajemo nepokretni - kaže papa Franjo te primjećuje kako je potrebno reagirati i otvoriti se, premda to nije lako. U najmračnijim trenucima dođe nam kao prirodno da ostanemo sami sa sobom, razmišljajući o tome kako je život nepošten, o tome kako su drugi nezahvalni i kako je svijet loš. No, zatvoreni tako u sami u sebe, sve vidimo crno i to pogršava stanje i sve nas više zahvaća žalost, istaknuo je Papa. Isus nas međutim želi izvući iz tog pješčanog vrtloga i zbog toga kaže svakom pojedincu – kako navodi Matej u današnjem Evanđelju - dođi! Izlaz nalazimo u odnosu s drugima, držeći se za ruku i podižući pogled prema onome koji nas stvarno ljubi. Nije međutim dosta izaći iz sebe. Potrebno je znati kamo ići, jer su mnogi ciljevi iluzorni. Obećavaju odmor i utjehu, što traje neko vrijeme i osamljeniji smo nego prije. Zbog toga Isus kaže: Dođite k meni. Toliko puta, pod teretom života ili pred situacijom koja nas žalosti, pokušavamo razgovarati s nekim tko će nas saslušati; s prijateljem, stručnjakom... Veliko je to dobro no, ne zaboravimo Isusa! Ne zaboravimo otvoriti se njemu i ispričati mu svoj život, povjeriti mu ljude i situacije. Možda postoje „područja" našega života koja mu nikada nismo otvorili i koja su ostala nejasna. Svatko od nas ima svoju povijest i neka mračna područja. Danas On govori svima: „Hrabro, ne daj se skršiti bremenom života, nemoj se zatvoriti pred strahom i grijehom, nego dođi k meni!" - kaže Papa i dodaje kako nas Isus očekuje, ne kako bi magično riješio naše probleme, nego da bi nas u našim problemima ojačao. Isus nam ne lakša životne terete, nego muku srca; ne uklanja križ, nego ga s nama nosi. I s njim svaki teret postaje lagan, jer On je odmor koji tražimo. Kad u život uđe Isus, onda ulazi mir, mir koji i u kušnjama ostaje. Na kraju svog nedjeljnog nagovora Papa je potaknuo vjernike da idu k Isusu, posvete mu svoje vrijeme i upoznaju se s njegovom riječi te otkriju bez straha njegovo oproštenje, utaže svoju glad Kruhom Života, pa će osjetiti njegovu ljubav i utjehu. (kta/rv)