Vatikan, 8. srpanj 2017.

Za onoga tko zna da je grješnik, utjeha je to što Isus dolazi zbog njega i uvijek mu prašta – kazao je papa Franjo na Misi koju je 7. srpnja 2017. slavio za djelatnike u vatikanskom industrijskom centru.

U Evanđelju iz današnje liturgije Isus poziva Mateja, carinika, da pođe s njim. Matej je bio Židov koji je surađivao s Rimljanima kako bi sunarodnjacima naplaćivao porez, a jedan dio toga je završavao u njegovim džepovima.

Carinike su ljudi mrzili i smatrali veleizdajnicima – objasnio je Papa. Isus je pak upravo među tim ljudima izabrao apostola. Matej potom poziva Gospodina na objed, zajedno – kako je rekao Sveti Otac – s cijelom tom klikom, i bio je radostan. Farizeji pak, koji su se smatrali pravednima, svakoga su osuđivali, kritizirajući Isusa zbog toga što se nalazi u takvom društvu. Ali, Gospodin reče „Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike“ – kazao je Papa te dodao – To me tješi, jer mislim na to da je Isus došao zbog mene. Jer, svi smo grješnici, svi. Svi imamo tu diplomu – našalio se papa Franjo.

Svatko od nas zna gdje je njegov grijeh najjači, gdje je njegova slabost – kazao je Papa te istaknuo da, prije svega, nitko od nas ne može reći da nije grješnik. To su govorili farizeji. I Isus ih osuđuje. Bili su oholi, umišljeni, smatrali su se boljima od drugih. Ali, svi smo grješnici – napomenuo je Papa. To je naša titula, kao i mogućnost da Isusa privučemo k sebi. Isus dolazi k nama, dolazi k meni jer sam grješnik.

Oni koji se smatraju pravednicima ne trebaju Isusa. Naprotiv, oni koji su svjesni da su grješnici znaju i da Isus uvijek oprašta, on uvijek ozdravlja dušu – napomenuo je Papa te kazao da i ako nas obuzmu misli o tomu da smo slabi, da ćemo ponovno pasti, Isus će nas uvijek podići i ozdraviti. To je naša utjeha, Isus je došao zbog mene, došao je dati mi snage, učiniti me sretnim, umiriti moju savjest. Ne trebamo se bojati. U ružnim trenutcima, kada čovjek osjeti teret brojnih stvari koje je učinio, kada se sjeti kako se mnogo puta okliznuo… Isus me voli jer sam takav – istaknuo je papa Franjo te spomenuo svetoga Jeronima.

Trudio se biti blag, ali imao je ružan karakter… jer, bio je Dalmatinac, a oni su snažni – primijetio je Papa te nastavio – Uspio je ovladati svojim načinom ponašanja, te je tako prikazivao Gospodinu mnogo stvari, mnogo rada, i pitao je Gospodina Što hoćeš od mene Sve sam ti dao… Ali, Gospodin je još htio njegove grijehe 'Daj mi svoje grijehe'. Lijepo je to čuti 'Daj mi svoje grijehe, svoje slabosti, ja ću ih ozdraviti, a ti idi dalje'.

Danas, na Prvi petak, mislimo na srce Isusovo, da nam pomogne shvatiti tu lijepu stvar, to milosrdno srce koje nam kaže 'Daj mi svoje slabosti, daj mi svoje grijehe, sve ti opraštam. Isus sve oprašta, uvijek oprašta. Neka to bude naša radost – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)