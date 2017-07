Plehan, 7. srpanj 2017.

Dvanaest mladića - skauta, u dobi od 16 do 18 godine, članova katoličke skautske organizacije sv. Andrije iz Brissela, koja inače broji petstotinjak članova, sa svojim duhovnikom Lucom Terlinderom (Luc Terlinden) od ponedjeljka, 3. srpnja do subote, 8. srpnja 2017. borave u ljetnom kampu, po prvi puta organiziranom u župi sv. Marka, evanđeliste na Plehanu u Bosanskoj Posavine.

U srijedu 5. srpnja su ih sa svojim župnicima posjetili mladi iz susjednih franjevačkih župa Gornje Dubice i Potočan. Zajedničko druženje uz sportske igre na nogometnom igralištu nekadašnje osnovne škole, koje su skauti sami dan ranije pokosili, uredili, toga su dana zaključili Misnim slavljem ispred plehanske ljepotice - novosagrađene crkve sv. Marka. Misna čitanja kao i pjevanje na Misi je bilo dvojezično. Predvodeći Misno slavlje uz domaćeg župnika i gvardijana fra Antu Tomasa i župnika u Potočanima fra Antu Zrakića, fra Mijo Šuman, župnik u Gornjoj Dubili mladima iz Brisela je zahvalio na dolasku kojim su pokazali svoju želju da upoznaju različite kulture, kao i da se uvjere kako je život moguć i u napaćenoj i ranjenoj zemlji Bosni i Hercegovini, napose Bosanskoj Posavini, koja je u zadnjem ratu najviše stradala, a sve katoličko stanovništvo 1992. prognano te ih sada u Derventskom dekanatu živi tek oko 3000, a prija rata ih je bilo 48.481 katolika. Kako mladi skauti iz Brissela nisu nikome na teret, sami se financiraju, pripremaju objed, i uz to su se već prvoga dana uključili u razne poljske radove, zahvalio im je na njihovom trudu, odricanju napose ljubavi i želji da upoznaju taj kraj. Zajedno sa fra Ivicom Pavlovićem, plehanskim franjevcem, koji im je bio prevodilac s francuskog na hrvatski jezik, posjetili su i predstavnike svih triju vjerskih zajednica u Derventi, a obišli su i nekoliko susjednih franjevačkih župa gdje su se susreli s povratnicima. Oduševili su se gostoprimstvom plehanskih franjevaca i iznenadili suživotom na tom području, unatoč stradanjima u zadnjem ratu. Svjestan koliko je rad s mladima jako važan, napose u tom opustošenom i ranjenom kraju, inicijator tog vrijednog projekta gvardijan fra Anto posvjestio je mladima da je uz druženje, razne sportske i društvene igra kroz koje se međusobno upoznaju najvažnije da ojačaju svoju vjeru, upoznaju plehanksi kraj i Bosansku Posavinu te budu na korist lokalnoj zajednici.

Zahvalio je na suradnji misionaru fra Tomi Anđiću koji je trenutno u hrvatskoj katoličkoj misiji u Brisselu te pozvao svećenike Bosanske Posavine da se uključe u taj projekt da on ubuduće postane tradicija. Zahvalio je domaćim i svećenicima iz susjednih župa, koji su se uključili u taj projekt te Josipu Jazviću, bogoslovu provincije Bosne Srebrene, koje se oduševio tim projektom, jer je svjestan koliko je to potrebno kako mladim skautima tako i mladima iz Bosanske Posavine, kojima je, na žalost, puno toga uskraćeno. I dok su mladi iz Brissela odaslali poruku kako je moguće da se mladi ljudi sami organiziraju i u većim projektima, domaći mladi su pokazali svu svoju otvorenost susretu, no, čini se najsnažnija je bila poruka štićenika Terapijske zajednice „Izvor“ za rehabilitaciju ovisnika na Plehanu, koji su cijeli taj dan zajedno sa svojim operaterima te voditeljem i duhovnikom fra Franjom Daliborom Stjepanovićem proveli s njima. S velikom pažnjom i brojnim pitanjima kako mladi iz Brissela tako i domaći mladi pratili su svjedočenje štićenice TZ koja je drugu godinu u zajednici na rehabilitaciji. Ona je mladima predstavila program rada te zajednice, koja na Plehanu djeluje sedmu godinu, posvjedočila o svom ovisničkom životu prije ulaska u zajednicu, te odaslala snažnu poruku, da ma kako čovjek pao uvijek u životu ima priliku vratiti se na pravi put, da je uz pomoć zajednice moguće oduprijeti se svakoj vrsti ovisnosti, iz nje izaći i nastavili normalan život u svakodnevnici. Susret su toga dana završili druženje uz zajedničku večeru.

U petak, 7. srpnja pohodili su nekoliko porušenih franjevačkih župa, posjetilo nekoliko povratnika koji tu žive, suočili se sa posljedicama zadnjega rata, koja je tako vidljiva, na porušenim zgradama, zaraslim putovima, poljima, malom broju povratnika.

Svoj boravak na Plehanu završavaju u subotu, 8. srpnja. (kta/b.l.)



