Split, 6. srpanj 2017.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum donosi deset zanimljivih naslova među kojima će čitatelji zasigurno pronaći dobre preporuke. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u lipnju smjestila se knjiga "Fatima – cijela istina" uglednog vatikaniste i autora više priznatih knjiga -Saveria Gaete. U samoj knjizi autor donosi cjelovit i iscrpan pogled stoljetne povijesti ukazanja u Fatimi, detaljne opise sva tri dijela tajne, posvetu Bezgrješnomu Srcu Marijinu, kao i pobožnosti koje je preporučila Gospa od Krunice. Gaeta u svojoj knjizi iznosi i sve činjenice vezane za ukazanja kao i mišljenja svih papa o Fatimi. Iz svega, proizlazi cjelovita slika koja pomaže razjasniti intrigantne i nejasne dijelove poruke te sumnje je li u cijelosti objavljena Gospina poruka. Na drugom je mjestu knjiga Fabricea Hadjadja "Uskrsnuće – upute za uporabu". U ovom djelu autor propituje događaj i fenomen Kristova uskrsnuća pitajući sebe i nas: mijenja li Uskrsnuće način na koji se odnosimo prema svijetu, način na koji pristupamo svakom novom danu i živimo ga? Hadjadj pokazuje kako život uskrsloga Krista izravno zadire u naš život i trajno nas preobražava. Slijedi izvrsna knjiga "Jači od mržnje" u kojoj autor Tim Guenard iznosi svoju šokantnu ispovijest, odnosno govori o svom putu od odbačenosti i straha do iscjeljenja životnih rana. Njegove riječi u knjizi su izravne i snažne, riječi su čovjeka koji je bio na samom dnu i iz njega se izdigao. Knjiga nosi i poruku nade da svaki čovjek bez obzira koliko je bio ranjen, može oprostiti, voljeti i da je vrijedan ljubavi. Četvrto mjesto zauzima novi dječji roman "Will Wilder – Relikvija Strmograda" autora serije dječjih romana naslova "Will Wilder" -Raymonda Arroya. Glavni lik ovog djela je Will Wilder nestašan i tvrdoglav dvanaestogodišnjak s nesvakidašnjim, nadnaravnim darom: samo on može vidjeti strašna čudovišta koja su počela napadati njegov rodni grad Strmograd. Drevna relikvija sv. Tome apostola gotovo je cijelo stoljeće čuvala grad od divlje rijeke koja ga okružuje, ali kad je Will odlučio "posuditi" relikviju i upotrijebiti je za svoje ciljeve, slučajno je probudio zlu silu i pokrenuo strašne događaje koji su zaprijetili cijelom svijetu. Na petom mjestu je knjiga autorice Costanze Miriano "Udaj se i budi podložna" u kojoj progovara o razlikama između muškaraca i žena, otvorenosti životu i rađanju, odgoju i podizanju djece, doživljaju spolnosti kao dara Božjega, drugim riječima – o braku i obitelji. Fascinantna knjiga "Bio sam mason" autora Mauricea Cailleta zauzima šesto mjesto top ljestvice najtraženijih naslova u lipnju. U knjizi nekadašnji visokopozicionirani mason Maurice Caillet opisuje svoj dramatični životni put u obliku životne ispovijesti koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Svoje obraćenje je doživio u Lurdu, nakon čega je odlučio raskinuti s masonerijom. Izlaskom iz lože potpuno se mijenja njegov osobni i profesionalni život i započinju poteškoće i pravi progon. Samo novopronađena vjera bit će mu podrška u borbi protiv moćnih neprijatelja. Na sedmom mjestu je roman "Nespomenuta" autorice Francine Rivers. Roman donosi biblijsku pripovijest o ljubavi Bat-Šebe i Davida, priču o preljubu i potrazi za oproštenjem. "Nespomenuta" je biblijska priča o strasti, moći, bitkama na bojnim poljima i u ljudskim srcima. Slijedi je knjiga "Osoba i čin" koja je temelj cijeloga sustava moralne teologije Karola Wojtyle, odnosno sv. Ivana Pavla II. Ovo je filozofsko djelo koje svojim sadržajem i uvidima pomaže da se čovjek suoči s temeljnim pitanjima vlastitog postojanja i djelovanja. Na devetom mjestu nalazi se knjiga "Oženi ju i umri za nju" iste autorice, Costanze Miriano čija je knjiga "Udaj se i budi podložna" na petom mjestu ove top ljestvice. U knjizi "Oženi ju i umri za nju" na jednostavan i duhovit način autorica progovara o muško-ženskim razlikama s naglaskom na ulogu muškarca u suvremenoj obitelji. Kroz knjigu poziva muškarce da ponovno otkriju svoje specifično poslanje u odnosu prema obitelji, ženi i djeci. Na desetom mjestu top ljestvice najtraženijih naslova u Verbumovim knjižarama u lipnju je knjiga pape emeritusa Benedikta XVI. "Eshatologija". Djelo se smatra najznačajnijim znanstvenim radom Josepha Ratzingera koji je i on sam opisao kao svoje "najbolje razrađeno djelo". Prvi put objavljena 1977. godine, ova je knjiga doživjela niz izdanja i prijevoda te do danas ostaje priznata kao vodeća literatura ne samo za proučavanje "posljednjih stvari" nego i same biti kršćanstva i smisla kršćanskoga vjerovanja.

