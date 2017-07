Rim, 6. srpanj 2017.

U Rimu je u 81. godini života u srijedu, 5. srpnja preminuo Joaquin Navarro-Valls, dugogodišnji predstojnik Tiskovnoga ureda Svete Stolice.

Liječnik i novinar, član prelature Opus Dei, visoku medijsku službu u Vatikanu obnašao je od 1984. do 2006. godine. Za svoj rad u Tiskovnom uredu Svete Stolice i za izuzetno korektan odnos prema novinarima koji prate djelovanje Svetoga Oca i ustanova Svete Stolice dobio je niz talijanskih novinarskih nagrada. Pri odlasku s dužnosti, Navarro-Valls je izjavio „Svjestan sam da sam u ovim godinama više primio no što sam dao, pa čak i više no što sam sada kadar potpuno shvatiti".

Nakon umirovljenja, Navarro-Valls surađivao je kao komentator prvoga programa talijanske državne televizije RAI, te dopisnik španjolskog dnevnika "ABC", te bio aktivan sudionik mnogih međunarodnih skupova, poglavito onima koji su u središtu imali teme vezane uz komunikacije.

Navarro-Valls dobitnik je više priznanja, među kojima valja istaknuti i ono što mu ga je dodijelilo Sveučilište u Navarri. Riječ je o godišnjoj nagradi koja nosi ime Luke Brajnovića, koja se od 1997. Daje za etiku u novinarstvu. Navarro-Valls je nagradu primio 2007. godine. (kta/ika)