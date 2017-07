Vatikan, 6. srpanj 2017.

Dubokom se vjerom i iskrenom ljubavlju prema Crkvi kardinal Meisner posvetio navještaju Radosne vijesti. Neka ga Krist Gospodin nagradi za vjerno i odvažno zauzimanje u korist dobra ljudi istoka i zapada, i neka ga učini sudionikom zajedništva svetih na nebesima – napisao je papa Franjo u brzojavu sućuti koji je povodom preminuća kardinala Joachima Meisnera poslao kölnskom nadbiskupu kardinalu Raineru Woelkiju.

Duboko me dirnula vijest da je Bog milosrđa iznenada i neočekivano pozvao s ove zemlje kardinala Joachima Meisnera. S Vama sam, i sa svim vjernicima kölnske nadbiskupije, u molitvi za blagopokojnoga pastira – istaknuo je Papa te na kraju svima koji se molitvama i žrtvama opraštaju od preminuloga kardinala udijelio apostolski blagoslov.

Kardinal Joachim Meisner, umirovljeni kölnski nadbiskup, preminuo je 5. srpnja, u 84. godini života. Rođen je na Božić 1933. godine u Wrocławu, glavnom gradskom središtu Šleske koja je tada pripadala Njemačkoj; sada je to dio Poljske. U sjemenište je ušao u Erfurtu, gdje je diplomirao teologiju, te je za svećenika zaređen 1962. godine. U Erfurtu je potom bio vikar suradnik u dvije župe, brinuo se također za duhovnu asistenciju u Caritasu, i uz to obavljao druge pastoralne aktivnosti sve do 17. ožujka 1975. godine, kada ga je papa Pavao VI. imenovao biskupom. Biskupsko je ređenje održano dva mjeseca poslije, 17. svibnja.

Ivan Pavao II. ga je u travnju 1980. godine postavio na čelo Berlinske biskupije, koja je obuhvaćala i istočni i zapadni dio grada, te okolni teritorij. Biskup Meisner je živio u Istočnom Berlinu, ali je odlazio i iza zida, u drugi dio grada. U kardinalski je zbor uvršten na konzistoriju 2. veljače 1983. godine.

Od rujna 1982. pa sve do 1989. godine bio je predsjednik Berlinske biskupske konferencije. U međuvremenu je u prosincu 1988. imenovan nadbiskupom metropolitom biskupije Köln, koju je vodio sve do 28. veljače 2014., kada je papa Franjo prihvatio njegovu ostavku.

Na drugoj izvanrednoj Biskupskoj sinodi za Europu, 1999. godine, kardinal Meisner je bio opunomoćeni predsjednik, a bio je i član Vijeća kardinalâ za razmatranje organizacijskih i gospodarskih problema Svete Stolice. Sudjelovao je u konklavi u travnju 2005. godine, kada je izabran papa Benedikt XVI., kao i u onoj u ožujku 2013. godine, kada je izabran papa Franjo.

Zbog navršene dobi kardinal Meisner nije više bio među kardinalima s pravom biranja pape. Nakon njegova preminuća Kardinalski zbor ima ukupno 224 kardinalâ, od kojih njih 121 ima pravo biranja. (kta/rv)