Bukurešt,, 5. srpanj 2017.

U Bukureštu je od 30. lipnja do 3. srpnja održan 45. susret generalnih tajnika europskih biskupskih konferencija. Ove je godine susret održan u Rumunjskoj, na poziv Rumunjske biskupske konferencije. Deset godina nakon ulaska Rumunjske u Europsku uniju i deset godina nakon Europske ekumenske skupštine u Sibiuu, održane u rujnu 2007. na kojoj se okupilo više od tri tisuće predstavnika svih kršćanskih crkava Staroga kontinentu, glavni tajnici sastali su se u glavnom gradu Rumunjske da raspravljaju o „Ulozi Crkve, posebice katoličkih biskupskih konferencija, u pluralističnoj Europi".

Europa je danas više nego ikada složena stvarnost, navodi se u priopćenju CCEE-a o temi „Europa: pluralna i živa stvarnost" u kojem je sažeta poruka susreta. Europa u „množini" također uključuje potrebu za zajedničkim hvatanjem ukoštac s izazovima. Pluralistička kultura snažno obilježena sekularizmom i individualizmom uzima sve više maha. Usprkos tome volja za zajedničkim vrijednostima, utemeljena u Istini, zajedno sa željom za Bogom sve više raste, osobito među mlađim naraštajima.

Katolička Crkva u sadašnjem trenutku prepoznaje priliku da živi i svjedoči s obnovljenom predanošću radost Isusova evanđelja: radost Boga koji je iz ljubavi preuzeo na sebe ljudsku narav, pružajući čovjeku svoju pomoć i u najtežim povijesnim trenucima. Prateći europski pluralizam u svjetlu kršćanske poruke, Crkva želi svjedočiti tu Božju ljubav prema čovjeku.

Fenomen migracije, stanoviti kulturološki raskol među generacijama, kriza obrazovnog sustava, koji pomalo posvuda ne uspijeva osigurati prenošenje vrijednosti koje podupiru društvene odnose i kriza institucija, samo su neki od aspekata koji svjedoče da Europa više nije homogena stvarnost. Da bi se ozbiljno suočilo s izazovima tih pitanja, nužno je vratiti odlučujuću ulogu razuma. Ako potonjeg istisnu emocije, kao što je često slučaj u našim vremenima zatomljene istine, nasilje u govoru i djelima postaje svakodnevna praksa, upozorava se u priopćenju.

Unatoč nekim znakovima oporavka u Europi, jaz između bogatih i siromašnih stalno raste. Postoje također velike razlike među samim europskim zemljama, između gradova i ruralnih sredina te među generacijama. Posebnu zabrinutost pobuđuje sve veći broj nezaposlenih mladih ljudi (koji je u nekim zemljama vrlo visok) kao i sve veći broj starijih ljudi koji žive u stanju krajnjeg siromaštva. Ako su ideologije iz prošlosti, usmjerene na poništavanje razlika među ljudima, dovele do totalitarnih i nasilnih režima, porast gospodarske nejednakosti među ljudima i zemljama dovodi do novih uznemirujućih napetosti. Solidarnost i ljubav, zajedno s pravdom, nisu prazne riječi, već hitnosti na koje Crkva ne prestaje ukazivati.

Aktualna zdrava politička pluralnost danas ne uspijeva jasno izraziti antropološke vizije i modele kao i vizije i modele društva. Već dugi niz godina u mnogim europskim zemljama društveni raskol između građana i političkih vođa obilježen je sve većom apstinencijom birača na izborima. Obnova političkoga djelovanja ovisi o političarima i strankama koji će znati predložiti politike usmjerene na zaštitu ljudskoga dostojanstva i promicanje općeg dobra.

Različitosti u pristupu uslugama, starenje stanovništva i teškoće koje se javljaju u življenju etničkih ili vjerskih razlika, sva ta pitanja jasno ukazuju na potrebu promicanja „kulture suživota" koja ne pretvara različitost u neprijateljstvo a identitet u izolaciju. Izazov poštovanja identiteta i oblika pripadanja, čak i unutar Crkve, bila je tema o kojoj su glavni tajnici mnogo raspravljali.

I u samoj Crkvi pluralizam predstavlja veliki izazov. Kao što nas papa Franjo podsjeća, jedinstvo je višestruko i u samoj Crkvi postoji mnogo načina življenja vjere. Ako je potrebno unijeti poboljšanja u naše rasprave u zajednici i svjedočiti crkveno zajedništvo, pogrešno je različitost mišljenja smatrati znakom podjele. Pravi kršćanski dijalog je zapravo slobodno i odgovorno slušanje čak i suprotnih mišljenja.

U svim tim izazovima, ucjepljivanje ima ključnu ulogu i to je istodobno način kojim Crkva želi živjeti u ovom europskom pluralističkom ozračju i pratiti čovjeka u njegovoj krhkosti i njegovim pravednim težnjama. Bog je uvijek prisutan! Jedino ako ostane danas vjerna Isusu Kristu i promiče načela i vrijednosti izražene u njezinom društvenom nauku, Crkva može odgovoriti na svoje poslanje služenja čovječanstvu. Jedino Crkva lišena predrasuda, oblika instrumentalizacije, a ponekad čak i zakona koji ne poštuju u potpunosti pravo na vjersku slobodu, može ispuniti tu službu i dati svoj poseban doprinos. Ta perspektiva danas se pokazuje posebno teškom zbog tendencije odvajanja vjere od razuma i sve većeg potiskivanja religije u privatnu sferu ljudskog života. Zato je nužno proširiti prostor javne rasprave i dozivati kršćanima u pamet prije svega važnost odjelotvorenja vrijednosti prudentia christiana i potrebu obrane života i dostojanstva svake osobe po svaku cijenu, navodi se, među ostalim, u priopćenju CCEE-a.

Idući susret generalnih tajnika europskih biskupskih konferencija održat će se od 28. lipnja do 2. srpnja 2018. na Cipru. (kta/ika)