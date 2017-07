Wittenberg, 5. srpanj 2017.

U srijedu, 5. srpnja 2017. u njemačkom gradu Wittenbergu, gdje je 1517. godine započela reformacija, Svjetska zajednica reformiranih Crkvî službeno će pristupiti ekumenskom sporazumu, koji između katolikâ, luteranâ i metodistâ već postoji, obzirom na nauk o Opravdanju. Jedno od ključnih pitanja po kojem je došlo do neslaganja između reformatora i vlasti Katoličke Crkve, u šesnaestom stoljeću, sada je riješeno, a to omogućuje prijelaz prema većoj duhovnom i crkvenom zajedništvu između protestanatâ i katolikâ.

Događaju će nazočiti i tajnik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćanâ, mons. Brian Farrell. „Ovaj događaj – kaže bilješka iz Dikasterija – bit će još jedan važan korak na putu prema vidljivom jedinstvu kršćanâ – cilj još ne – ali značajna faza zajedničkog puta, sigurno.” Mons. Farrell objašnjava značaj ovoga događaja:

U vrijeme reformacije, u šesnaestom stoljeću, ključna točka prijepora bilo je pitanje Opravdanja, odnosno, kako Kristova milost postaje u grešniku, učinkovita, kako posreduje spasenje. Zatim smo kroz ekumenski dijalog shvatili – prvo katolici i luterani – kako u osnovi dijelimo istu viziju tog nauka. To je 1999. godine dovelo do potpisivanja Zajedničke izjave o Opravdanju; zatim 2006. godine, Metodistička Crkva je pristupila ovom nauku; a sada isto to čini i čitava Zajednica reformiranih crkvî. To praktično znači da Katolička Crkva zajedno sa svim povijesnim protestantskim Crkvama dijeli istu teološku viziju o ostvarenju spasenja. I tako imamo zajednički temelj za veliku suradnju – ne samo duhovnu – već i eklezijalnu: drugim riječima: Crkve sada imaju temelj za mnogo intenzivniju suradnju – kazao je Farrell.

Na upit zašto Reformirana zajednica Crkvî želi poseban naglasak staviti na pravdu, mons. Farrel je rekao da žele naglasiti to da kada smo opravdani pred Bogom – po milosti – za to snosimo i odgovornost; imamo zadatak: zalagati se za pravdu u svijetu, što je prirodna posljedica opravdanja. Reformirane Crkve – imaju potrebu istaknuti – u vremenu u kojemu živimo – važnost te zauzetosti za pravdu, važnost djelovanja u smislu transformacije svijeta, u skladu s pravilima Evanđelja.

O tome što to može značiti u praktičnom smislu, mons. Farrell je kazao da to znači da na lokalnoj ili regionalnoj razini – luterani, katolici, metodisti i reformirani – svi skupa – mogu zajednički raditi na transformaciji društva, kako bi se pomoglo čovječanstvu koje trpi. Potrebno je da postanemo svjesni činjenice da, kao što je to već mnogo puta rekao papa Franjo, nije dovoljno vjerovati u apstraktno, nego nas naša vjera goni na zalaganje, na hod, na mijenjanje svijeta – kazao je na koncu mons. Brian Farrell. (kta/rv)