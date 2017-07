Sarajevo, 4. srpanj 2017.

Zapadna civilizacija izumire. Nestaje genetski nasljedni materijal čiji su nositelji nekoć bili velikani duha, zahvaljujući kojima postoji svijet kakvoga danas poznajemo. No, i više nego ta činjenica zabrinjava ona koja kaže da je za to, na tom Zapadu, malo koga stvarno briga. „Slobodoumni“ zapadnjaci više raspravljaju o pravima pasa u Kini i potrebi paradiranja homoseksualaca i kojekakvih-seksualaca u selima kavkaskih Svanetija, nego o obitelji, majčinstvu i podizanju potomstva. Međutim, onda kada se i govori o tome, to najčešće biva kroz prizmu komercijalne isplativosti, pri čemu su moralne norme podređene „mišljenju“ pojedinca u danoj situaciji. Glas Katoličke Crkve, poput onoga kojega je u enciklici Humanae Vitae (25. srpnja 1968.) sublimirao blaženi papa Pavao VI., protjeran je na rub zanimanja svjetske javnosti. Čak i sami katolici nisu načisto glede mnogih tema koje su sastavnica onoga što se naziva: opstanak naroda. U tom sebičnom otimanju budućnosti rađaju se i nova zanimanja koja naizgled doprinose popravljanju demografske slike, ali zapravo ubrzavaju propadanje civilizacije. Jedno od takvih jest i surogat-majčinstvo.

Ukratko ocrtavajući što to znači možemo se zaustaviti na definiranju ovoga „surogat“ koje otkriva kako je riječ o stvarnosti koja uzima ulogu neke druge stvarnosti, ali joj po vrijednosti i ispravnosti nije ravna. Dakle, surogat-majčinstvo je neko zamjensko majčinstvo koje nije pravo nego na njega, prema određenim sadržajnim podudarnostima, liči. U praksi se pak iza ove kovanice krije cijela znanost biomedicine, ali i najperfidnije trgovine. Naime, ženska osoba koju se naziva surogat-majkom, u svoju utrobu dadne usaditi – biomedicinski potpomognutom oplodnjom – ljudski embrij kojemu onda devet mjeseci njezina maternica služi kao inkubator te kada takvo dijete dođe na svijet pripadne nekomu drugom. Taj drugi može biti netko u srodstvu sa surogat-majkom kojemu je ona besplatno, tj. iz rodbinske ljubavi podarila potomka kojega on/ona/oni nisu mogli prirodnim putem imati, ali u načelu to bude netko sasvim nepoznat koji zapravo sebi kupi dijete. Takva, dakle, žena jest proizvođačica i(li) prodavačica, a najčešće „radna snaga“ u službi trgovaca djecom. Zbog toga se danas gotovo uopće ne govori o nekom drugom osim o „komercijalnom surogat-majčinstvu“ kojemu je, prema podacima dostupnim na internetu, Indija vodeća zemlja. (Ne treba ni spominjati da glavnu ulogu u tomu ima siromaštvo i iskorištavanje tuđe nevolje.)

Cijeli uvodnik pročitajte