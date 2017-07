Kulina, 4. srpanj 2017.

Svetkovinu svojih nebeskih zaštitnika sv. Petra i Pavla i 50. obljetnicu od osnivanja župe proslavili su u nedjelju, 2. srpnja 2017. u istoimenoj župi u Kulini u Bosanskoj Posavini mnogobrojni vjernici, koji su za tu prigodu došli iz raznih mjesta Hrvatske i Europe u koja su raseljeni početkom zadnjega rata 1992. godine. Misno slavlje uz domaćeg župnika Vladu Vrebca i još dvadesetak svećenika predvodio je pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar.

On je na početku Mise blagoslovio spomen obilježje, koje su župljani na pročelju crkve podigli u spomen i zahvalu svom prvom župniku vlč. Peri Aniću, koji je osnovao tu župu i bio na službu župnika od 1967. do 1979. godine. Spomen obilježje otkrio je domaći sin vlč. Anto Ćosić.

„Pedeset godina djelovanja jedne župe nije dug vijek ali 50 godina u ovoj zemlji nemira, ovdje na ovome prostoru Slavena jest dovoljan period da se iskusi sva gorčina zla, ali i sva slatkoća Božjeg davanja, Božje milosti i ljubavi. Dok slavimo 50 godina postojanja ove župe, svakome kojemu je stalo do ove ljubljene Posavine, dostojno je i pravedno i nije moguće izbjeći tjeskobno pitanje, kakva je budućnost i što će biti od ove zemlje, od nas, od Kristove Crkve? Jeli i za nju vrijedi da je ni paklene vrata neće nadvladati i na temelju čega možemo u to vjerovati?“ zapitao se u homiliji biskup Sudar te poručio da ljudski gledano to nije moguće vjerovati, al uz Božje nadahnuće je moguće. Svjestan svega što su sve prošli vjernici toga kraja a, uvjeren da je Božja uvijek zadnja na kraju je propovjedi poručio da je upravo u tom, makar opustošenom kraju najlakše čovjeku susresti Boga, spasiti svoju dušu. Upozorio je na kraju da ne možemo čvrsto i potpuno i do kraja vjerovati Gospodinu ako ne molimo, ako se ne trudimo da pokažemo ljubav djelom prema onom gdje nam je Bog darovao veličanstveni život.



Župa Kulina prije je rata brojila blizu tisuću katolika, a danas ih tamo stalno živi tek osmero.

Blagdanu je prethodila trodnevnica koju su predvodili domaći sinovi: vlč. Mato Marijić, vlč. Anto Ćosić i vlč. Marko Zubak. (kta/b.l.)



foto