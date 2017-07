Vatikan, 3. srpanj 2017.

Upućujem apel da se prekine nasilje i pronađe mirno i demokratsko rješenje krize u Venezueli – kazao je papa Franjo u nedjelju, 2. srpnja 2017., nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, u nazočnosti mnoštva hodočasnika okupljenih na Trgu svetoga Petra. U podnevnom je nagovoru govorio o misionarskom govoru iz Matejeva evanđelja, koji nam nudi današnja liturgija, a kojim Isus poučava dvanaestoricu apostola u trenutku kada ih prvi put šalje u misije u Galileju i Judeju.

Dva su bitna vidika za život učenika misionara – napomenuo je Papa. Prvi je vidik njegova povezanost s Isusom, koja je jača od bilo koje druge veze; drugi je činjenica da misionar ne donosi sebe, nego Isusa, a preko Njega donosi ljubav nebeskoga Oca.

Ljubav oca, nježnost majke, blago prijateljstvo među braćom i sestrama, sve to, iako je vrlo dobro i opravdano, ne može biti ispred Krista – napomenuo je Papa te objasnio – I to ne zato što nas Gospodin želi da budemo bez srca i nezahvalni, štoviše, upravo suprotno; nego stanje učenika zahtijeva prvenstveni odnos s Isusom. To vrijedi za bilo kojega učenika, – istaknuo je – bio on laik, laikinja, svećenik, ili biskup. Po Papinu mišljenju, možda prvo pitanje koje imamo postaviti kršćaninu jest: 'Susrećeš li se s Isusom? Moliš li se Isusu?'

Tko dopusti da ga privuče ta veza ljubavi i života s Gospodinom Isusom, – napomenuo je potom papa Franjo – postaje njegov predstavnik, njegov „veleposlanik“, posebice u načinu života. Toliko da sâm Isus, odašiljući učenike u misije, kaže im: "Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao“. Važno je da ljudi shvate da je za tog učenika Isus uistinu Gospodin, središte njegova života, sve u njegovu životu.

Nisu važni – prema Papinim riječima – ograničenja i pogrješke, pod uvjetom da se priznaju; važno je ne imati dvostruko srce, jer to je opasno. Isusov učenik ne smije imati dvostruko srce, nego jednostavno, jedinstveno; koje ne sjedi na dvije stolice, nego je iskren prema sebi i prema drugima. Dvoličnost nije kršćanska – dodao je Papa – zbog toga Isus moli Oca da učenici ne popuste duhu svijeta. Ili si s Isusom, s Isusovim duhom, ili si s duhom svijeta.

Potom se osvrnuo na svećeničko iskustvo, na blizinu i prihvaćanje vjernoga svetog Božjeg naroda koji pomaže svećeniku da bude uistinu dobar svećenik. Upravo ti ona „čaša hladne vode“, o kojoj Gospodin govori danas u Evanđelju, pomaže da budeš dobar svećenik! – istaknuo Papa te objasnio – Jer, reciprocitet postoji i u poslanju: ako ti ostaviš sve zbog Isusa, ljudi u tebi prepoznaju Gospodina; ali istodobno ti pomaže obraćati Mu se svakoga dana, obnoviti se i pročistiti od kompromisa, te svladati kušnje. Koliko je više svećenik blizu Božjemu narodu – dodao je – toliko će se više osjećati blizu Isusu; i koliko je više blizu Isusu, toliko će se više osjećati blizu Božjemu narodu.

Sveti je Otac nagovor završio upućujući na put Djevice Marije, koja je – kako je rekao – osobno iskusila što znači voljeti Isusa odvajajući se od sebe, i dajući novi smisao obiteljskim vezama, polazeći od vjere u Njega. Neka nam svojim majčinskim zagovorom pomogne biti slobodni i radosni misionari Evanđelja – kazao je Papa.

Podsjetivši da se 5. srpnja slavi neovisnost Venezuele, papa Franjo je nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja uputio apel da se u toj zemlji prekine nasilje i pronađe mirno i demokratsko rješenje krize. Neka Naša Gospa od Coromota posreduje za Venezuelu – kazao je Sveti Otac te zajedno s vjernicima nazočnima na Trgu svetoga Petra izmolio 'Zdravo Mariju'za tu – kako je rekao – dragu naciju. Pritom je izrazio svoju blizinu obiteljima koje su izgubile svoju djecu u prosvjedima. (kta/rv)