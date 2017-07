Caracas, 3. srpanj 2017.

U Venezueli ne prestaje oštra represija sigurnosnih snaga i paravojnih skupina nad prosvjednicima. Po mišljenju kardinala Jorgea Urose Savina, nadbiskupa Caracasa, koji traži da se prekine svako nasilje, moglo bi se govoriti o ratu vlasti protiv naroda.

Prosvjedi u toj zemlji protiv Vladine politike obilježeni su nizom sukobâ i žrtava. Do sada je poginulo više od 90 osoba. Biskupi stoga od vlasti traže da ponovno razmotre stanje, i da ne uspostave totalitarni vojno-marksistički sustav. Osim toga, od izvršne vlasti u Caracasu traže da prestane rabiti legalna sredstva kako bi uništila državu. Sve je to nedopustivo i za osudu – rekao je kardinal Urosa Savino – i to nije ono što želi veći dio venezuelskoga naroda. Iako je govorio u svoje ime, kardinal je napomenuo da je to stajalište i Venezuelske biskupske konferencije.

Što se tiče odluke venezuelskoga predsjednika Nicolása Madura da sazove Ustavotvornu skupštinu koja bi trebala sastaviti novi Ustav, biskupi su – podsjeća agencija Fides – istaknuli da narod ne želi mijenjati Ustav. Ono što je potrebno, i na što su biskupi više puta upozoravali, jest hrana, javna sigurnost, slobodni i demokratski izbori, te poštovanje zakona. (kta/rv)