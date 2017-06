Đakovo, 30. lipanj 2017.

Đakovačko-osječka nadbiskupija ove je godine postala bogatija za petoricu svećenika. Na svetkovinu Petrova, u četvrtak, 29. lipnja 2017. polaganjem ruku đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića u đakovačkoj su prvostolnici sv. Petra za prezbitere zaređeni đakoni: Josip Erjavac iz Odvoraca, filijala Brčin, Nikola Kaurin iz Otoka, Domagoj Lacković iz Slavonskog Broda, Petar Maskaljević iz Štitara i Mario Žigman iz Selaca Đakovačkih.

Uvodeći u Mmisno slavlje, nadbiskup je uputio pozdrav okupljenima u katedrali, napose ređenicima, nadbiskupu u miru Marinu Srakiću, dekanima, članovima Prvostolnog kaptola sv. Petra, apostola u Đakovu, biskupskim vikarima na čelu s generalnim vikarom mons. Ivanom Ćurićem; zajednici Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu na čelu s rektorom mo Ivanom Andrićem te akademskoj zajednici Katoličkog bogoslovnog fakulteta, svim profesorima, djelatnicima i svim studentima. Pozdrav je uputio i svim svećenicima, među njima župnicima župa ređenika i župa u kojima su proveli đakonski praktikum, potom obiteljima, rodbini i prijateljima ređenika.

Među ređenicima je bio i vlč. Josip Erjavac, koji se kao kandidat Đakovačko osječke nadbiskupije za svećenika školovao na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Sarajevu.

Vlč. Josip je rođen je 3. travnja ratne 1991. godine u Slavonskom Brodu, od oca Mirka i majke Reze r. Križanović. Nakon završene osnovne škole u Sibinju pohađa srednju školu Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu. Završivši srednju školu, upisuje se kao kandidat Đakovačko–osječke nadbiskupije. Za đakona je zaređen 16. listopada 2016., a đakonski praktikum imao je u Župi Uzvišenja Sv. Križa u Osijeku. Za mladomisničko geslo izabrao je redak iz Poslanice Filipljanima: Sve mogu u Onome koji me jača (Fil 4,13). Mladu misu slavit će 16. srpnja 2017. u Župi sv. Filipa i Jakova apostola, Odvorci, odnosno u filijalnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brčinu.

Odrastao je u selu Brčino, općina Sibilj uz braću Ivicu i Antu, o kojima je skrbila majka Reza, jer mu je otac poginuo kada je imao tek dvije godine. Zahvalan je on svojoj majci koja je bila i materijalni i duhovni stup u obitelji, koja mu je usadila temelje vjere. I baka Terezija, koja ima 84 godine zasigurno je zaslužna za unukov duhovni poziv. Doživjela je ona ono o čemu je sanjala da svog unuka vidi na oltaru. Tijekom srednje poljoprivredne škole – šumarski tehničar, koju je završio u Slavonskom Brodu, Josip je nekoliko puta sudjelovao na olimpijadi i osvojio znatna priznanja, čak je 2010. u Austriji osvojio prvo mjesto iz pet različitih disciplina. O pozivu za svećeništvo ističe: „Taj je osjećaj doista teško riječima opisati. Kao da smo se ja i Gospodin borili čija će pobijediti. Trajalo je to duže, ali znam da sam uvijek tražio neko mjesto osame, da budem sam s Gospodinom, i to me uvijek posebno ispunjavalo davalo mu mir i radost. Kada sam svom župniku konačno jednom prilikom rekao da želim biti svećenik, on mi je samo rekao da molim. Kako mi je engleski bio problem nisam na vrijeme maturirao i nisam mogao upisati teologiju u Đakovu pa me nadbiskup Marin poslao u Sarajevo. Mojima je to bilo teže jer su svaki moja odlazak oplakali, al meni je tamo bilo doista lijepo. Moram priznati da sam se bio posramio kako sam malo znao o Josipu Stadleru, velikom sinu našega grada. U Sarajevu sam ga bolje upoznao i kroz njegove duhovne kćeri Služavke Maloga Isusa, a i redovito sam u katedrali na njegovu grobu molio. Zato sam i odabrao diplomski rad „Srce Isusovo u Crkvi i životu dr. Josipa Stadlera“. Nekako mi je posebno poticajna njegova poruka: Imaj prema Bogu srce djetinje prema sebi srce sudačko a prema bližnjemu srce majčinsko“. Kako imamo isto ime, često sam s kolegama upoznavajući se znao reći, Ja sam Josip, al nisam Stadler. (kta/b.l.)



foto