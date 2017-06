Sarajevo, 29. lipanj 2017.

U srijedu, 29. lipnja 2017., na svetkovinu sv. Petra i Pavla u katedrali Presvetog Srca Isusova u Sarajevu, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić zaredio je tijekom svečanog Misnog slavlja šest đakona za svećenike: jednog za Vrhbosansku nadbiskupiju i petoricu za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić je pozdravio sve nazočne, u prvom redu provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozu Marinčića, generalnog vikara Vrhbosanske nadbiskupije i nacionalnog ravnatelja Papinskih misijskih djela u BiH mons. Luku Tunjića, nazočne odgojitelje dijecezanske, franjevačke i međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“, sve profesore, župnike, kandidate za svećeničko ređenje, sve misnike, roditelje svećeničkih kandidata, sve župljane iz župa iz kojih dolaze ređenici, redovnice, bogoslove, pjevače kao i sve vjernike. Čestitao je također imendan svima koji za svoga zaštitnika imaju sv. Petra ili sv. Pavla. Pozdravio je i sve koji Misu prate putem radio-valova Radio Marije Bosne i Hercegovine.

Nakon što su rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Josip Knežević i meštar Franjevačke bogoslovije fra Danijel Nikolić predstavili kandidate za svećeničko ređenje, kardinal Puljić je uputio prigodnu propovijed. Osvrćući se na današnju svetkovinu, potaknuo je nazočne da mole za papu Franju, "današnjeg Petra", kao i za sve evangelizatore, posebno one u misijama, koji, kako je istaknuo, predstavljaju sv. Pavla, "najvećeg misionara". Podsjetio je da je Krist Petru apostolu ukazao povjerenje rekavši mu da je Petar stijena i da će na toj stijeni sagraditi svoju Crkvu upravo zato što je Petar povjerovao da je Isus Krist pomazanik Božji, Sin Božji. "Upravo iz te vjere će Crkva živjeti", kazao je kardinal Puljić koji je potom svećeničkim kandidatima posvijestio da je i njima Bog poklonio povjerenje: "Niste izabrani zato što ste najsposobniji u svojoj obitelji ili u svojoj sredini, zato što ste posebno lijepi, nego zato što je Bog vama poklonio povjerenje i daje vam šansu da živite iz vjere... da svjedočite tu vjeru". Ističući da Bog upravo po njima, u ovom vremenu i na ovim prostorima, želi vršiti svoja djela, potaknuo ih je da se otvore Bogu i ispune Božje poslanje.

Kardinal Puljić posvijestio je ređenicima da, osim tog Božijeg povjerenja, danas u Crkvi i za Crkvu preuzimaju vršenje poslanja "navjestitelja vječnog života". "Bit ćete uvjerljivi ako ta riječ Božja u vama pusti korjenje i budete govorili istim takvim uvjerenjem. Tada ćete moći druge uvjeriti. Ako budete samo naučeno govorili, to će odnijeti vjetar... Zato vam želim na poseban način tu svećeničku službu staviti na srce. Neumorno navješćujte, ali navješćujte iz proživljenog otajstva koje u sebi nosite!", poticaj je kardinala Puljića ređenicima koji je potom progovorio i o podjeli sakramenata. "To je najveće povjerenje koje Bog daje čovjeku, najveća svetinja na zemlji - Euharistija i ispovijed. Shvatite, to činite uime Krista i nikad ne zaboravite da njega predstavljate", naglasio je kardinal Puljić koji ih je potom upozorio da ih ne čekaju lagodna vremena, ali i ohrabrio da nikad ne odustaju misleći da su sami "jer je Bog uvijek s nama".

Obraćajući se okupljenim misnicima, potaknuo ih je da ih da na mlade svećeničke kandidate ne prenose svoje frustracije već da mole za njih kako bi se ostvarili u svom poslanju te da im budu istinska braća. "Prihvatite ih kao iskrene suputnike i suradnike i pokažite im pravi primjer kako se voli Krista, kako se voli Crkva i kako se žrtvuje za taj narod", riječi su kardinala Puljića koji je na kraju uputio poticaj da, poput svojih predaka, danas budemo vrijedni nasljednici i potomci "radnih djedova i pradjedova koji su znali sve podnositi, vjerovni, postojani i odani". "Zato želim i današnju generaciju, u ovom vremenu, ohrabriti da hodimo tim putem, Isusovim putem", kazao je kardinal Puljić istaknuvši da je "sramota podnositi, a od križa bježati" jer je taj križ "sadržaj života".

Nakon propovijedi uslijedio je obred ređenja. Na kraju Mise kardinal Puljić je čestitiao svećenicima koji slave srebrni jubilej misništva i podijelio prigodne uspomene. Prije nego što je podijelio svečani blagoslov, kardinal Puljć i svi nazočni primili su blagoslov šestorice mladomisnika kojima se prdidružio i nedavno zaređeni svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije don Marin Krešić.

Tijekom Mise pjevao je zbor bogoslova Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa „Stjepan Hadrović” pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Po završetku Euharistijskog slavlja nastavljeno je druženje oko obiteljskog stola u dvjema Bogoslovijama.

Za Vrhbosansku nadbiskupiju kardinal Puljić je za svećenika zaredio đakona vlč. Antu Vrhovca.

Za svećenike za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu kardinal Puljić zaredio je đakone: fra Gorana Barešića, fra Emanuela Josića, fra Juru Šekeriju, fra Želimira Gogića i fra Darija Džigumovića.

Vlč. Ante Vrhovac sin je Mate i Spomenke r. Gazibarić, rođen 1993. u Travniku, Župa Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku. Mlada misa: 5. kolovoza u Novom Travniku.

Fra Goran Barešić sin je † Ive i † Ljubice r. Blaž, rođen 1980. u Zenici, Župa sv. Jurja u Vitezu. Mlada misa: 16. srpnja u Vitezu.

Fra Emanuel Josić sin je Milka i Spomenke r. Todić, rođen 1990. u Tuzli, Župa sv. Franje u Šikari. Mlada misa: 6. kolovoza u Šikari.

Fra Jure Šekerija sin je Slavka i Ivke r. Čuljak, rođen 1991. u Travniku, Župa Uznesenja BDM u Uskoplju. Mlada misa: 13. kolovoza u Uskoplju.

Fra Želimir Gogić sin je Jozepa i Helene r. Franjković, rođen 1992. u Varešu, Župa Bezgrešnog začeća BDM u Vijaci. Mlada misa: 12. kolovoza u Oćeviji.

Fra Dario Džigumović sin je Ante i Mire r. Tikvić, rođen 1992. u Brčkom, Župa Bezgrešnog začeća BDM u Dubravama. (kta)

foto