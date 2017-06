Zagreb, 28. lipanj 2017.

Brojni visoki crkveni i državni dužnosnici, svećenici, redovnici, redovnice, laici, pripadnici drugih vjeroispovijesti te mnogi drugi prijatelji i suradnici mons. Alessandra D'Errica, dosadašnjeg apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, okupili su se na oproštajnom susretu u utorak, 27. lipnja 2017. u Apostolskoj Nuncijaturi u Zagrebu u ozračju slavlja nacionalnog Dana Svete Stolice.



Sveti Otac Franjo imenovao je mons. D'Ericca, dosadašnjeg apostolskog nuncija u Hrvatskoj, novim apostolskim nuncijem u Republici Malti krajem travnja ove godine, a sredinom lipnja i apostolskim nuncijem u Libiji.



Mons. D'Errico na susretu u Nuncijaturi sa zahvalnošću se osvrnuo na proteklih pet godina svoje službe apostolskog nuncija u Hrvatskoj.



Njegov dolazak i boravak u Hrvatskoj, dodao je, bio je u posebno važnom trenutku za našu zemlju. Naime, 1. srpnja 2013. Hrvatska je okrunjena uspjehom završetka dugog puta Europskih integracija, a u siječnju ove godine proslavljena je 25. godišnjica međunarodnog priznanja neovisnosti.



Za vrijeme apostolske službe mons. Alessandra D'Errica u Hrvatskoj ostvarili su se važni događaji: pet biskupskih imenovanja, sporazum između Filozofskog fakulteta Družbe Isusove (danas Filozofskog fakulteta religijskih znanosti) i Sveučilišta u Zagrebu te radni susreti Mješovite komisije hrvatskih i srpskih stručnjaka za ponovo zajedničko iščitavanje uloge lika bl. Alojzija Stepinca.



Mons. D'Errico posebno se osvrnuo na uspostavu odnosa s civilnim i vjerskim vlastima s ciljem da se doprinese promicanju kulture dijaloga i društvene harmonije te dobrih ekumenskih i međureligijskih odnosa.



- Po mom viđenju, to je bio i ostaje prioritet ako se uistinu ima na srcu mir u ovim zemljama i razvoj ovih naroda – istaknuo je u govoru mons. Alessandro D'Errico.

Mons. D'Errico na završetku svoje misije poklonio je uzvanicima ove svečanosti monografiju o njegovoj službi u Hrvatskoj ''Mons. Alessandro D'Errico – prijatelj Hrvatske'', a svim prisutnima poklonjena je i knjiga ''Urednikov pečat'', zbirka najvažnijih članaka koje je Jozo Pavković, glavni urednik i direktor Večernjeg lista BiH napisao ovih godina o teškoj situaciji hrvatskog naroda u BiH.



Pavković je istaknuo kako je knjigu napisao na Nuncijev nagovor, a prilikom nedavnog posjeta Rimu, knjigu je uručio i papi Franji.



- S jednakim ponosom uručujem je i vama kao znak sjećanja na ovu večer i na sve što ste učinili za Hrvate. Zahvaljujem vam se na svemu što ste učinili za naš narod, za naše obje domovine – zaključio je Pavković.

O mons. D'Erricu kao Papinom glasniku koji je sudjelovao u izgradnji hrvatskog društva, govorio je i Dražen Klarić, glavni urednik hrvatskog izdanja Večernjeg lista.



- Biti glasnogovornik poglavara Katoličke Crkve u Hrvatskoj nije lako. Pronositi poruke moralnog lidera svijeta u izranjavanu i ideološki podijeljenu Hrvatsku zahtjeva od jednog glasnogovornika puno hrabrosti i dobrih diplomatskih vještina. Nuncij je, Bogu hvala, imao sve to – istaknuo je Klarić.

Nuncij D'Errico kroz proteklih se pet godina rado susretao s ljudima iz svih društveno-političkih, vjerskih i religijskih krugova. Mnogi od njih koji su se okupili na svečanosti oproštajnog prijema podijelili su svoja razmišljanja o suradnji s mons. D'Erricoom i uputili mu iskrene želje za daljnju službu.



Zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić, osobito je izdvojio kako smo kao narod u mons. D'Erricu prepoznavali Papinog predstavnika.



- Želimo mu puno Božjeg blagoslova u novoj službi. To je Crkva! Crkva uvijek šalje svoje apostole i kad netko izvrši jedan zadatak ide dalje – rekao je zagrebački nadbiskup ponavljajući Papinu želju za Crkvom koja izlazi ususret, a koju je i Nuncij često isticao.

Zahvaljujući mons. D'Erricu današnji Fakultet filozofije i religijskih znanosti postao je neovisna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Istaknuo je to doc. dr. sc. Dalibor Renić, novi provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove.



- Nuncij je pri tome imao veliku ulogu, on nam je zaista bio velika podrška. I sam je poduzimao korake kada nam je trebalo pomoći sastaviti neki dokument ili se obratiti u Rim. Stvarno smo mu zahvalni i zaista je dao bitan doprinos apostolatu Družbe Isusove u Hrvatskoj – rekao je p. Renić. Izdvojio je i svježinu duha pape Franje za koju se mons. D'Errico trudio ukorijeniti među laicima i klericima u Hrvatskoj.



Predsjednik Vlade Andrej Plenković izdvojio je Nuncijevo dobro poznavanje situacije u Hrvatskoj i BiH te brojne kontakte koje je uspostavio na svim razinama.



- Njegov je doprinos vrlo velik i ostat će upamćen kao jedan od onih koji su ostavili velik trag između Hrvatske i Svete Stolice. Mislim da je papa Franjo uvijek imao spremno uho za ''inpute'' koji su dolazili od nuncija D'Errica. Činjenica da ide na Maltu s dodatnim zadaćama i da će pratiti situaciju u Libiji čini ga posebno bitnim u svijetu šire politike pape Franje. Iz te strane vidim da je i od svojih prepoznat kao diplomat koji može dati puno i stoga će svakom njegovom nasljedniku biti veliki izazov da dosegne ovu vrstu umreženosti i prihvaćenosti kao što je on imao ovdje – istaknuo je Plenković.



Kada je prije tri godine došao u Zagreb, zagrebačko-ljubljanski mitropolit dr. Porfirije Perić susreo se s nuncijem D'Erricom. Naglasio je kako je nuncij taj koji je prvi njemu došao u posjet te su razgovarali više od dva sata.



- Razgovarali smo o istinskim i zajedničkim kršćanskim vrijednostima koje se ne razlikuju u različitim crkvama, a on mi je kao najbliži prijatelj ukazao na eventualne izazove s kojima se mogu susresti. Zadovoljan sam što je to urodilo plodom! Ono što moj osnovni doživljaj nuncija jest da je on zaista apostolski. On je apostol istinske riječi Kristove i riječi evanđelja – rekao je mitropolit zagrebačko-ljubljanski.



- Naša uobičajena dvomjesečna kava imala je izuzetan značaj na podizanju standarda i jačanju dijaloškog ozračja unutar RH i šire jer smo zajedno pokrenuli inicijativu da se hrvatski model rješenja muslimanskog pitanja kao takav inaugurira putem Vatikana u Europi i da se inaugurira kao model rješenja kršćanskih manjina u islamskom svijetu. Zaista nisam sreo čovjeka s većom širinom, većom mudrosti i političkom osjetljivošću kao što je to pokazao Alessandro D'Errico. Ja sam sretan i bogat čovjek što ga imam kao istinskog prijatelja u svom životu – istaknuo je muftija Hasanović.

Mons. D'Errico još jednom je zahvalio suradnicima Apostolske nuncijature današnjim i bivšim, kolegama iz Diplomatskog zbora, zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću, predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije mons. Želimiru Puljiću i subraći biskupima, predsjedniku Hrvatske redovničke konferencije fra Juri Šarčeviću, redovnicima i redovnicama, svećenicima i vjernicima laicima te predstavnicima raznih vjeroispovijesti.



- Svima želim izreći veliku zahvalnost za bratsko prijateljstvo koje ste mi iskazivali, za razumijevanje koje sam nalazio, za podršku i duhovnu blizinu kojima ste me pratili, dobar primjer koji ste mi dali također i u ponekad vrlo delikatnim okolnostima – zaključio je mons. D'Errico.



Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić nunciju je uručio Medalju Grada Zagreba za zasluge u službi apostolskog nuncija.



Mons. Alessandro D'Errico službu na Malti i u Libiji trebao bi stići koncem srpnja, najkasnije početkom kolovoza. Javnost će uskoro biti informirana tko će biti novi apostolski nuncij u Hrvatskoj. (kta/laudato)



Foto: Laudato

