Vatikan, 28. lipanj 2017.

Povodom 25. obljetnice svoga biskupskoga ređenja, papa Franjo je, 27. lipnja 2017. s kardinalima prisutnim u Rimu slavio Svetu misu zahvalnicu u kapeli Paolini u Vatikanu. U propovijedi je istaknuo Abrahamovo poslanje i tri imperativa: ustani, pogledaj i nadaj se. Oni su – smatra Sveti Otac – danas upravljeni svima nama.

U čitanjima koje smo čuli, dijalog između Boga i Abrahama se nastavlja. Dijalog koji je prethodno započeo s onim „Iziđi, otiđi iz svoje zemlje“. U nastavku dijaloga, nailazimo na tri imperativa: ustani, pogledaj, nadaj se. Ta tri imperativa označavaju stazu kojom Abraham treba ići, ali i nutarnji stav. Ustani, pogledaj nadaj se.

'Ustani' – hodi, ne zaustavljaj se; nemoj stajati; imaš zadatak, poslanje koje trebaš izvršiti u hodu. Nemoj sjediti, nego ustani na noge. Abraham je u stalnom pokretu i ide. Simbol te dinamike je 'šator'. Kad god se zaustavi, Abraham razapinje šator. Nikada nije podigao 'kuću' – jedino što je podigao bio je oltar u čast Onoga koji mu je rekao: 'ustani i idi' – primijetio je Sveti Otac.

'Pogledaj' – to je drugi imperativ. Pogledaj dokle ti pogled seže; pogledaj prema obzorju i idi naprijed. Uvijek gledaj i ne podiži zidove, nego kroči naprijed. A 'mistika obzorja' je: uvijek gledati prema naprijed i štogod više napreduješ prema njemu, toliko se on dalje pruža. Uprijeti pogled prema naprijed i hoditi prema obzorju.

Treći imperativ: 'Nadaj se'.« Da, lijep je taj naš dijalog i dao si mi toliko toga, ali moj potomak ostaje ovaj sluga"... – «Potomak će biti i izići iz tebe. Nadaj se“. I to je rekao čovjeku koji nije mogao imati potomstva – bilo zbog svoje dobi, bilo zbog neplodnosti svoje žene. Ali Bog ostaje dosljedan onome što je rekao: „potomak će izići iz tebe“.

A tvoje će potomstvo biti poput zrnaca pijeska. Ako možeš prebrojiti zrnca pijeska na zemlji, moći ćeš prebrojiti i svoje potomstvo. Podigni pogled svoj i pogledaj nebo. Prebroji mu zvijezde ako možeš. Tako će brojno biti tvoje potomstvo. I povjerova Abraham, što mu Gospodin uračuna u pravednost. Iz Abrahamove vjere izvire ona pravednost koju će Pavao poslije ponijeti naprijed kako bi objasnio opravdanje (po vjeri). Ustani, gledaj prema obzorju – ne Gledaj zidove – samo obzorje i nadaj se – a nada je bez svog obzorja – kako je bez zidova, isto tako je i bez obzorja – kazao je Sveti Otac.

Kada je Abraham bio pozvan, manje više bio je naše dobi. Bio je za mirovinu ili već u mirovini, da otpočine. Ali započeo je u ovoj dobi. Starac u dobi koja sa sobom nosi i bolove i bolesti, kao da bi se radilo o nekom mladiću ili skautu, kaže ustani i idi. Gledaj i nadaj se. Ova Božja riječ je također i za nas. U manje više Abrahamovoj smo dobi i nama danas Gospodin kaže isto što i Abrahamu: „ustani, pogledaj i nadaj se“. Kaže nam da nije čas da se zatvorimo i zaključimo vlastitu povijest. Gospodin nam kaže kako je naša povijest još uvijek otvorena i bit će otvorena do konca; i otvorena je s onim poslanjem i ona tri imperativa: „ustani, pogledaj i nadaj se“ – kazao je papa Franjo. →…



Netko tko nam ne želi dobro, kaže da smo 'gerontizacija' ili postarijelost Crkve, ali riječ je o ruganju i podrugljivosti, ali on ne zna što govori. Mi nismo 'fosili', nego smo djedovi – i ako to ne osjećamo – trebamo moliti milost da to osjetimo. Djedovi, u koje naši nećaci i unuci upiru svoj pogled; djedovi koji trebaju iz vlastitog iskustva dati smisao života. Djedovi koji nisu zatvoreni u svoju melankoliju, nego otvoreni za davanje. A za nas ono: „ustani, pogledaj i nadaj se“, znači „sanjati“. Mi smo djedovi pozvani sanjati i predati svoje snove današnjim mladima koji ih trebaju. Jer će iz naših snova oni crpiti snagu kako bi proricali i ponijeli naprijed ovu zadaću.

Papa se zatim prisjetio i biblijskoga primjera svetih staraca: Šimuna i Ane, koji su imali veliku sposobnost sanjanja o čemu su razgovarali i s drugima. Ana je išla uokolo i pripovijedala „onaj je“ „to je on“ (o Mesiji). To je bio san njezina života – kazao je Papa.

To je ono što Gospodin traži danas i od nas. Da imamo – poput djedova i baka – sposobnost da mladima damo svoje najbolje; da se ne zatvorimo. Mladi očekuju naše iskustvo i naše pozitivne snove; očekuju ih kako bi pronijeli dalje proroštvo i djelovanje. Papa je naposljetku, zamolio Gospodina za milost da okupljeni kardinali budu poput djedova; da budu sposobni sanjati i taj svoj san da znaju predati mladima, koji ga trebaju. (kta/rv)