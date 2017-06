Sarajevo, 27. lipanj 2017.

Katolička Crkva zajedno hodi s medijima masovne komunikacije još od dana njihova „rođenja“. Tako je bilo s novinama, tako je bilo s radijem, filmom i televizijom, a tako je i danas u informatičkoj eri. Na jednoj strani ona ih proučava i nastoji se njima koristiti kako bi suvremenom čovjeku adekvatno prenijela radosnu vijest spasenja, a na drugoj prokazuje zastranjenja koja proizlaze iz njihova korištenja, a obezvrjeđuju čovjeka gurajući civilizacije u moralni sunovrat. Istodobno, prema samim sredstvima društvenih priopćavanja Crkva ima pozitivan pristup – jer nisu oni kao pomagala loša nego ih ljudi mogu koristiti u dobre ili loše svrhe – te katolike nuka da i preko njih donose svijetu vjerničku poruku nade i ljubavi. Stoga ne čudi da su crkvene institucije uvijek bile među vodećim korisnicima mass-medija, o čemu naširoko može posvjedočiti i javni prostor hrvatskog govornog područja. U tom je svijetu na osobit način s prvim danima 1922. zasjao katolički tjednik kojega je pokrenuo vrhbosanski nadbiskup Ivan Ev. Šarić pod nazivom Nedjelja. Danas, s blagoslovom sadašnjega pastira vrhbosanskog Vinka kard. Puljića, u internetski svijet zakoračio je portal Katoličkog tjednika s istim imenom koje je imao prije 95 godina, što upućuje na „digitalno“ vraćanje korijenima.

Podsjećanja radi valja istaknuti kako je moguće pratiti kontinuitet novine koja je 1922. nastala kao Nedjelja, a danas nosi naziv Katolički tjednik. Naime, stjecajem povijesnih okolnosti – a zapravo zbog izrazito katoličkih i hrvatskih stavova u ovom listu – državna vlast Kraljevine SHS ovaj je tjednik više puta cenzurirala i plijenila. Sve je pak kulminiralo sukobom s tadašnjim ministrom vjera dr. Vojislavom Janjićem, inače pravoslavnim svećenikom, koji je sredinom 1925. inicirao zabranu izlaženja Nedjelje. No, isti ljudi koji su izdavali ovaj tjednik već sljedećega tjedna otisnuli su novine pod nazivom Križ. I njih je državna vlast, nakon samo jednoga broja, ukinula. Međutim, ni to nije pokolebalo katoličke novinarske entuzijaste u Sarajevu te su 6. rujna 1925. objavili prvi broj tiskovine pod nazivom Katolički tjednik. Da bi pokazali kako su to jedne te iste novine, od 1932. na prvoj stranici stoji da je to godina izlaženja VIII., a u zagradi XI. Ovo ime je – s istim temama i pogledima – ostalo prepoznatljivo u tadašnjoj javnosti sve do Uskrsa 1945. kada su komunističke vlasti zabranile njegovo daljnje tiskanje. Željom i potporom vrhbosanskog nadbiskupa Vinka te zalaganjem pok. svećenika dr. Ive Balukčića novine su potkraj 2002. oživljene s naslovom pod kojim su bile dokinute te opstoje i danas na nezahvalnom tržištu.

Iskorakom u bezgranični cyber-prostor pod imenom Nedjelja imamo dvojaku nakanu: prvo na simboličan način vratiti se korijenima što jednostavnošću imena odgovara suvremenim zahtjevima interneta; a drugo, staviti se u službu nove evangelizacije sukladno geslu prve Sinode Vrhbosanske nadbiskupije čiji „hod“ traje već petu godinu: „Sve obnoviti u Kristu“ (usp. Ef 1,10) što je bila i misao vodilja Nedjelje koja je na naslovnici ispod logotipa s križem imala podnaslov: „U ovom ćeš znaku pobijediti“. Štoviše, izostavimo li tadašnji izrazito apologetski način razlaganja vidjet ćemo da riječi napisane prije 95 godina o nakani ovih novina vrijede i danas: „Ona hoće da baci u svijet naš svetu vatru oduševljenja za kršćanske ideale. Ona hoće da pripomogne, te se opet podigne jedan puk tvrd u vjeri, vjeran Crkvi, pun ufanja u Boga s pravom kršćanskom pobožnosti, puk ćudoredan, čist, zadovoljan, puk jednoga kova, koji će disati dušom, što osjeća, radi i pregara za bližnjega svoga. 'Nedjelja' hoće da sve učini, te u kršćanskim obiteljima zavlada Krist i njegova presveta načela“ (Nedjelja 1922., br. 1, str. 1).

S obzirom da „komunikacija dakle pripada samoj biti Crkve“ (usp. Crkva i internet, br. 2, 2002.), premda smo mišljenja kako ništa ne može zamijeniti „miris novinskoga papira“ i da se stvarno znanje nalazi jedino unutar korica, ipak razaznajemo poticaje Crkve na služenje internetom. Na sebi svojstven način to je naglasio sveti papa Ivan Pavao II. uPoruci za Svjetski dan medija 2002. kada kaže: „Za Crkvu cyberspace je novi svijet koji poziva da se krene u veliku pustolovinu korištenja njegovih mogućnosti za naviještanje evanđeoske poruke. Taj je izazov u središtu značenja što ga, na početku novog tisućljeća, ima nasljedovanje Krista i njegov nalog: 'Izvezi na pučinu': 'Duc in altum!' (Lk 5,4)“. U tom smislu Katolički tjednik zahvaljujući potpori naših prijatelja, a osobito katoličke organizacije Kirche in Not, s portalom Nedjelja.ba upravo želi „izvesti na pučinu“, a u tom „veslanju“ pomoć svih istinoljubivih ljudi, dobro je došla.