Sarajevo, 27. lipanj 2017.

Ovih dana u posjeti Vrhbosanskoj nadbiskupiji bili su generalni postulator Družbe Isusove za kauze svih isusovačkih kandidata, među koje spada i kauza sluge Božjeg Petra Barbarića, o. Anton Witwer i teolog suradnik vatikanskog Zbora za proglašenje blaženih i svetih o. Mihaily Szentmartoni. Obojica žive i radu u Rima i profesori su na poznatom vatikanskom učilištu Gregoriana. Obojica su u nedjelju, 25. lipnja 2017. sudjelovala na vanjskoj proslavi svetkovine Srca Isusova u sarajevskoj prvostolnici.

U ponedjeljak, 26. lipnja 2017. god., krenuli su u pratnji mons. Tome Kneževića u Središnju Bosnu u Travnik kako bi generalni postulator po prvi puta posjetio sadašnji grob sluge Božjeg Petra Barbarića, koji se nalazi u sjemenišnoj crkvi, kao i sva druga mjesta na kojima je bilo sahranjeno tijelo ovog Božjeg ugodnika. Po dolasku u Travničko sjemenište dobrodošlicu gostima iz Rima izrekao je rektor vlč. mr. sc. Željko Marić. Zatim su pošli u sjemeništu crkvu i nakon kratke molitve u crkvi i na grobu sluge Božje pošli su u podrum u kojem se nalaze dva prevažna mjesta. Na prvom se nalazi grob u kojem je tijelo boravilo nakon što je preneseno s travničkog groblja Bojna. Drugo mjesto izabrale su bezbožne komunističke vlasti bivše države kako bi od očiju vjerničke javnosti sakrili veliku „opasnost“ od tijela sluge Božjeg Petra Barbrića.

Nakon crkve i podruma gosti su krenuli na travničko groblje Bojna na kojem se nalazi lijepo uređen prvi grob sluge Božjeg Petra Barbarića kao i grobovi velikog broja isusovaca austrijske provincije Družbe Isusove, poglavito iz austrijske pokrajine Tirol. Oni su na poziv sluge Božjeg nadbiskupa Josipa Stadlera došli u Vrhbosansku nadbiskupiji i u grad Travnik kako bi preuzeli prevažnu odgovornost odgoja klera u Travničkom sjemeništu i u Vrhbosanskom bogoslovom sjemeništu u Sarajevu. Lijepi broj travničkih vjernica u tom trenutku pripremali su groblje i mjesto za misu na Petrovo i tom prilikom pitali generalnog postulatora kada ćemo dobiti novog blaženika Petra Barbarića. Ohrabrio ih je da i dalje mole na tu nakanu, a dobri Bog će se pobrinuti da to bude u što skorije vrijeme.

Zatim su gosti krenuli u obilazak Malog isusovačkog sjemeništa u kojem su živjeli isusovački sjemeništarci, koji su pohađali školu u poznatoj Travničkoj gimnaziji, a u kojoj se sve do današnjeg dana, nakon komunističke pljačke, nalazi bolnica za plućne bolesti u Središnjoj Bosni poznatoj pod imenom Sanatorij. Od velike imovine, koja danas pripada Hrvatskoj provinciji Družbe Isusove, do današnjeg dana ništa nije vraćeno kao što je to slučaj s imovinom Travničkog sjemeništa i Vrhbosanske nadbiskupije.

I na kraju gosti su krenuli u Travnički muzej koji sve do današnjeg dana preko brojnih izložaka i sadržaja govori o velikom bogatstvu koje su isusovci ostavili Crkvi, Vrhbosanskoj nadbiskupiji, gradu Travniku, Središnjoj Bosni i cijeloj Bosni i Hercegovini. Brojne gradske i županijske ustanove svoj nastanak mogu zahvaliti životu i radu otaca isusovaca u poznatoj Travničkoj gimnaziji i u poznatom Travničkom sjemeništu. Generalni postulator o. Anton Witwer, koji i sam pripada austrijskoj provinciji Družbe Isusove, ostao je zadivljen svemu što su njegova subraća uradila za čovjeka i Crkve na ovim prostorima. Kazao je kako je ovo prilika da sve svoje dojmove prenese subraći u Austriji kako bi se svi vidljivi i prepoznatljivi tragovi stavili i na papir kao svjedočanstvo za buduća pokoljenja.

Nakon Travnika gosti iz Rima krenuli su prema Zagrebu s nadom i željom da što prije ponovno dođu, ali na beatifikaciju sluge Božjeg Petra Barbarića. (kta)



