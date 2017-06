Split, 25. lipanj 2017.

"Danas, na svetkovinu rođenja sv. Ivana Krstitelja, redimo za svećenike trojicu đakona, koji su simbolično predstavljeni u pšenici pred oltarom koja će postati kruh, kruh života – ugradit će svoj život u dar euharistije", kazao je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić predvodeći na svetkovinu rođenja sv. Ivana Kristitelja u subotu, 24. lipnja u konkatedralnoj crkvi Sv. Petra u Splitu euharistijsko slavlje u tijeku kojega je za prezbitere zaredio trojicu đakona, dvojicu na naslov Splitsko-makarske nadbiskupije: Gabrijela Kambera (iz župe Sv. Martina u Rudi) i Luku Stipinovića (iz župe Sv. Lovre u Stobreču) te na naslov Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Maria Lemu (iz župe Sv. Petra ap. Kaštel Novi, a rodom s Visoke kraj Nevesta).

U slavlju, koje je svojim pjevanjem uveličao Mješoviti pjevački konkatedralni zbor sv. Petra, sudjelovala su 44 svećenika, među njima provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Joško Kodžoman, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Miroslav Vidović, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. fra Anđelko Domazet i brojni profesori, odgojitelji don Boris Vidović i fra Domagoj Volarević te brojna rodbina, prijatelji, župnici i župljani župa iz kojih potječu te u kojima su ređenici obnašali službu đakona.

Nakon što je pozdravio nazočne nadbiskup Barišić je u propovijedi govorio o naravi svećeničkoga poziva i poslanja kroz lik Ivana Krstitelja. Podsjetio je na Isusove riječi: „Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!“ „Ivan je bio iznenađenje ali i velika radost za svoje roditelje i rodbinu. Pitali su se što će od njega biti, ali ubrzo su vidjeli da ruka Gospodnja bdije nad njim. Sv. Augustin za njega reče da je znak drevnosti i nagovještaj novosti“, kazao je nadbiskup te dodao da je poziv Božji dar i da je Bog posijao sjeme, klicu duhovnoga zvanja u njihovo srce, a da mu oni najbolje mogu odgovoriti potpunim predanjem i povjerenjem.

Danas na poseban način, mi svećenici, osjećamo svoju ograničenost, ali i veličinu Božjega dara koji nam je povjeren da u Njegovo ime možemo izgovarati riječi: „Ovo je tijelo moje, ovo je krv moja“ ili „ja te odrješujem od grijeha tvojih“. Svjesni smo da ne možemo sami odgovoriti na Božji poziv, ne možemo ispuniti niti službu sluge, a kamoli biti Njegovi prijatelji. „Ivan Krstitelj, Isusov preteča, pokazao nam je kojim stavom trebamo pred Gospodina, riječima: 'Nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući'", naglasio je nadbiskup, dodavši da se ohološću ne služi ni Gospodinu ni ljudima.

„Poziv je plod Božje milosti i ljubavi. On hoće da budemo prijatelji, svjetlo i spasenje braći i sestrama kojima smo poslani. Svećenik je ljubav srca Isusova, on je 'glasnik' kojega Gospodin šalje ispred sebe, glasnik života, onaj koji naviješta Radosnu vijest spasenja, odgaja za ljubav, vjernost i slobodu a najviše sam to svjedoči životom i djelom“, kazao je nadbiskup istaknuvši da takvoga svećenika trebaju svi ljudi. Oni očekuju prijatelja, ali iznad svega svjedoka Isusa Krista, koji će duhovno, moralno, iskreno i vjerno živjeti svoj poziv i poslanje i koji će u Riječi Božjoj pronalaziti smisao. „Riječ Božja nije vam dana da je čuvate i da je samo naviještate nego da i ona vas čuva. Budite svjedoci i navjestitelji Božje riječi ali i svjedoci zajedništva te pomiritelji različitosti. Vi ste duhovski proizvod“, poručio je nadbiskup ohrabrivši ih da se ne boje križeva i poteškoća jer će ih Gospodin pratiti svojom milosnom rukom, davati im snagu kako bi s Njegovom pomoću rasli u mudrosti, dobi i milosti.

Nadbiskup je zahvalio svima koji mole za nova duhovna zvanja i koji su sudjelovali u razvitku zvanja kod te trojice mladića, zazvao je na mladomisnike zagovor svetaca da ih svojim primjerom nadahnjuju te svojim zagovorom prate i očuvaju vjernima. "Neka se vaša radost osjeti i u župama odakle potječete: u Rudi, u Stobreču i na Visokoj. Neka vaš svećenički život bude poticaj novim naraštajima za nova duhovna zvanja", zaželio je metropolit Barišić mladomisnicima.

Nakon homilije uslijedili su obredi svećeničkog ređenja, koje je tumačio mr. don Mario Buljević, vicerektor Centralnoga bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Nakon prostracije, nadbiskup je pomazao sv. uljem ruke ređenika, darovao im pliticu i kalež te položio ruke na njihove glave, a okupljeni svećenici molili su za nove prezbitere te su polaganjem ruku izrazili zajedništvo s njima, pružajući im na taj način ohrabrenje i podršku u važnoj zadaći koja je za njih tim danom započela. U nastavku euharistijskog slavlja mladomisnici su se pridružili nadbiskupu za stolom Gospodnjim. Nakon popričesne molitve i himna "Tebe, Boga hvalimo", svoju riječ zahvale i čestitke nadbiskupu, novim prezbiterima, njihovim roditeljima, rodbini i prijateljima uputio je provincijal Kodžoman. Prije završnoga svečanog blagoslova nadbiskup je podsjetio da je ovaj dan radost cijele domovine i šire, da je vidljivi znak zajedništva Crkve u različitim karizmama. Obiteljsko i prijateljsko druženje nastavilo se zajedničkim blagovanjem. (kta/s.b.)

