Skopje, 24. lipanj 2017.

U petak, 23. lipnja 2017. na svetkovinu Presvetog Srca Isusova zaštitnika skopske biskupije i skopske katedralne župe u Skopju i prigodom obilježavanja 115 obljetnice patrona župe, svečano euharistijsko slavlje u katedrali predslavio je skopski biskup i apostolski egzarh mons. dr. Kiro Stojanov.

Na samom početku uslijedila je procesija oko skopske prvostolnice sa slikom Presvetog Srca Isusova, a tijekom procesije pjevale se liturgijske popijevke u čast Božanskom Srcu. Po dolasku u katedralu na početku Misnog slavlja riječi pozdrava izrekao je skopski župnik don Davor Topić u prvom redu pozdravljajući biskupa Stojanova, subraću svećenike, sve prisutne kao i članove diplomatskoga zbora među kojima su bili: francuski veleposlanik Christian Thimonier, poljski veleposlanik Jacek Multanowski, mađarski veleposlanik Dux Laszlo Istvan, poljska konzulica Katarzyna Ptaszynska i predstavnik talijanskog veleposlanstva Filipo Candela.

U suslavlju s biskupom Stojanovim bio je skopski župnik don Davor, ravnatelj Caritasa mons. Antun Cirimotić, dekan apostolskog egzarhata o. Zoran Stojanov, župni vikar don Jošt Mezeg, te svećenici iz biskupije i apostolskog egzarhata.

U prigodnoj propovijedi biskup Stojanov je kazao: „Draga braćo i sestre, slaveći otajstvo Presv. Srca Isusova ulazimo u najveću dubinu Isusovog Božanstva i čovještva. Da imamo na umu kad se govori za srce, Biblija ne misli na organ našega tijela, nego na centar našega bića. Istina je da kroz povijest nikada se nije tako čuvalo, a niti liječilo ljudsko tijelo kao danas. No, istina je da nikad nije bilo toliko mnogo bolesti koliko ih ima danas. I pokraj svih medicinskih dostignuća danas, ipak, nemilosrdna i često nenadana smrt nosi živote. Da ne govorimo za neodgovornost nebrojen broj ljudi koji su za svoju tjelesnu situaciju sami krivi. Sada kad je u mnogim državama dopušten abortus, a nedavno i eutanazija, ljudski tjelesni život – ispričavam se na izrazu postao je ekonomska vrijednost. Pitam se: kamo ide ova civilizacija smrti?“

„Crkva u naše vrijeme prepoznaje svoju nezamjenjivu ulogu u tom poslanju. No, papa Franjo pokazuje gdje treba da se počne s kulturom života. Isus govori: Hvala ti Oče, što si ovo otkrio malenima. Gospodine, znam da je Crkva živi organizam tvoga tijela, znam i to da organizam u nekim trenucima može da bude bez svijesti, no nikad bez srca, budući srce je ljubav, Bog je ljubav. Bez tvog srca nema Crkve zato učini naše srce po srcu svojemu,“ kazao je biskup Stojanov, komentirajući ploču koja je postavljena u katedralu čiji je značaj od velike povijesne važnosti jer ona govori o tadašnjoj katedrali i njenoj posveti iz 1902. godine u Skopju. Također naglasio je da je prigodom zemljotresa 1963. u Skopju tadašnja katedrala oštečena, a pritiskom ruke neprijatelja iskoristivši šansu i srušena. Zahvalio je svima onima koji su je pronašli i obnovili, kako bi danas na 115 obljetnicu patrona župe ova ploča mogla biti otkrivena i na taj način govorila o našoj povijesti.

Nakon molitve Vjerovanja uslijedila je molitva vjernika kombinirana s prinosom darova gdje se prinio prvo Kruh iz ruku s. Roberte: „Po njemu ti zahvaljujemo za vjernost svih onih koji su služili ovoj crkvi od drevne skopske biskupije do danas: svih blagopokojnih biskupa i svećenika, redovnika, redovnica; svakog vjernika tvog malog stada na ovim prostorima...“; Vino: „Simbol radosti - prinose supružnici Vančo i Nada Velkovi iz takozvanog mješovitog braka. Životni prostor u domovini koju si nam podario obilježen je raznolikošću; različiti i drugačiji stalan je naš izazov i naše bogatstvo. Obuzeti i preobraženi otajstvom današnjeg blagdana rasti Ti u nama i pomozi nam da u svakom našem susretu pobjeđuje Kriste tvoja ljubav...“; Svijeća: „O proslavi našeg patrona i obilježavanju 115. obljetnice posvete Srcu Isusovu Violeta H. Brzova prinosi svijeću kao znak stalne evangelizacije na koju smo pozvani. Posebno ti povjeravamo sve koji danas služe ovoj crkvi: našeg mjesnog pastira, biskupa Kiru, svećenike, redovnice i sve župljane: sve nas učini neumornim vjesnicima Tvoje nade...“; Krunica: „Bračni par Pavle i Marija Ukajdari koji je ove godine u našoj župi proslavio 50. obljetnicu braka i obnovio obećanja vjernosti i ljubavi prinose u ovoj godini molitve - krunicu...“; Lopta: U ovoj lopti koju ti prinose dijeca iz župe donosimo ti sva srca mladih naraštaja naše župe: djece i mladih. Povjeravamo ti u ovoj prigodi i sva nastojanja Svetog Oca – posebno po pripremama za Sinodu mladih - da uključi mlade u djelovanje crkve i društva jer oni su ne samo budućnost nego i naša sadašnjost...“; Buket cvijeća prinijela je romska obitelj: „U znak naše zahvalnosti ti prinosi ovaj rascvjetani buket. Pomozi nam da budemo zajednica koja pred kulturom odbacivanja i zatvorenosti svjedoči ljepotu kulture prihvaćanja i otvorenosti, zajednica u kojoj svatko nalazi svoj dom, raširene ruke i otvoreno srce...“

Nakon popričesne molitve biskup Stojanov predmolio je molitvu posvete Presv. Srcu Isusovu pred kipom Srca Isusova. A potom je župnik još jednom upoznao vjernike da je prošle godine s mladima na području skopskog Bita Pazara u dvorištu crkve Sv. Josipa u žbunju pronašao kamenu ploču s latinskim natpisom, a koja se nekoć nalazila na katedrali Presv. Srca Isusova u centru grada u Skopju prigodom posvete 1902. godine. Budući da je katedrala srušena u zemljotresu 1963. kako jednim dijelom od samog zemljotresa, isto tako velikim dijelom silom komunističkih vlasti, stoga je ploča premještena na Bit Pazar te kroz povijest je bila zaboravljena. Ploča koja je od velike povijesne važnosti i na svoj način jedno svjedočanstvo, obnovljena je te prigodom proslave ovogodišnjeg patrona i obilježavanja 115 obljetnice patrona stavljena u sadašnju skopsku katedralu uz tekst objašnjenja.

Biskup Stojanov udijelio je ovom prigodom Apostolski blagoslov dijecezanskog biskupa s potpunim oprostom, te uz sviranje preludija predvođeni asistencijom ministranata, svećenici i biskup uputili su se prema ploči, koju je tom prigodom biskup Stojanov otkrio, te je pročitan tekst na latinskom jeziku kao i na makedonskom jeziku s objašnjenjem.

Pod Misom je pjevao katedralni zbor pod ravnanjem s. Tatjane Atanasove. Zajedništvo između vjernika, svećenika i biskupa nastavljeno je u dvorištu katedrale, uz domjenak i pjesmu predvođeni župnim bendom „Agape“. (kta)



Natpis s ploče:

„OVAJ HRAM,

ZAPOČET U 7. GODINI NADBISKUPSKE SLUŽBE

PREUZVIŠENOGA GOSPODINA PAŠKALA TROKSIJA,

BLAGOSLOVLJEN JE OD ISTOG NADBISKUPA

DANA 2. DECEMBRA 1902.“



Tekst objašnjenja:

OVA PLOČA SPOMEN JE NA POSVETU KATEDRALE

U SKOPJU 1902 GODINE, KOJA JE TOM PRIGODOM

STAVLJENA POD ZAŠTITU PRESVETOG SRCA ISUSOVA.

TADAŠNJA KATEDRALA RAZORENA JE U POTRESU

1963 GODINE, A NALAZILA SE NA MJESTU DANAŠNJE

„SPOMEN KUĆE MAJKE TEREZIJE.“

PLOČA

JE PRONAĐENA U BLIZINI KAPELE SV. JOSIPA – BIT PAZAR

U JUBILARNOJ GODINI MILOSRĐA, LJETA GOSPODNJEG 2016.,

A NA OVO MJESTO POSTAVLJENA JE O 115 OBLJETNICI POSVETE

SKOPSKE ŽUPE PRESVETOM SRCU ISUSOVU, PRIGODOM PROSLAVE

PATRONA 2017. GODINE.



foto