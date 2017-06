Pećine, 24. lipanj 2017.

Drevna župa u općini Novi Travnik proslavila je svoj patron. Župa Presvetog Srca Isusova u Pećinama, koja se ove godine spominje 161. godine svoga postojanja (a kao samostalna kapelanija 166 godina) kod Novog Travnika okupila je i ove godine svoju djecu raštrkanu po svijetu.

Misu uočnicu, kada se u župi slavi i dan posvete crkve, predvodio je don Miljenko Džalto, župnik župe sv. Josipa iz Rankovića. A na sam dan Presvetog Srca Isusova na Misi se okupilo oko 2.000 vjernika, župljana župe Pećine i ostalih župa Lašanske doline. Misu je predvodio p. Matias Farkaš, prior dominikanskog samostana u Dubrovniku, uz koncelebraciju svećenika župa Travničkog dekanata i svećenika koji su rodom iz ove župe. Pater Matias propovijedao je o Božjoj ljubavi koja se očituje kao vez unutar života Presvetog Trojstva, a u Srcu Isusovu izlijeva se na sve ljude.

Pod Misom su svirale i skladno moderirale pučko pjevanje dvije djevojke glazbenice iz ovih krajeva.

Ova planinska župa koja je prije odvajanja župe Novi Travnik brojila 3.500 vjernika, a prije nedavnog rata imala je oko 2.500 vjernika, danas ima 130 povratnika. Nakon završetka nedavnog rata počeli su se ljudi vraćati u svoja sela, tako da je optimističan broj od 210 povratnika u vremenu od 2000. do 2005. Bio znak nade za ovaj kraj. Ali u prvom redu ekonomske prilike a i stalna politička nestabilnost utjecali su da su obitelji s djecom ponovno odlazile u Republiku Hrvatsku ili u inozemstvo, tako da je broj ponovno počeo opadati. Ali ne sele samo katolički Hrvati, nego i muslimanski živalj iz istih razloga odlazi van, dok općinske vlasti i gradonačelnik nezainteresirano promatraju ove procese, radije koriste političku nestabilnost i uvijek okrivljuju one druge da bi se održali na vlasti, što su pokazali i zadnji lokani izbori. Ekonomija slabo ide naprijed, resursi polako propadaju, tvornica od koje je živio grad i gdje su ljudi privređivali za život danas je u stanju propadanja. Ponegdje je netko uspio pokrenuti nekakav posao u krugu tvornice, ali to je sve samo kap na vrućem kamenu, jer je ova tvornica nekada zapošljavala preko 8.500 ljudi. Ljudi se snalaze kako znaju, a to se vidi i po nekontroliranoj sjeći šume koja je većinom privatna, a čime se kupuje socijalni mir. No što će biti kada i zadnje drvo posijeku, kao da se nitko ne pita. Ipak u svemu tome župa Pećine još uvijek okuplja svoju djecu. (kta/p.j.)



