Vatikan, 24. lipanj 2017.

Kako bismo slušali Gospodinov glas imamo se učiniti malenima – istaknuo je papa Franjo u propovijedi na misi slavljenoj u Domu svete Marte, na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova. Gospodin nas je izabrao, umiješao se s nama na putu života i dao svojega Sina i život svojega Sina, iz ljubavi prema nama.

Osvrćući se na prvo čitanje iz Knjige Ponovljenoga zakona, u kojemu Mojsije kaže da nas je Bog izabrao među svim narodima na Zemlji, da budemo njegov vlastiti narod, Papa je objasnio kako valja slaviti Boga, jer nam u Isusovu srcu daje milost da radosno slavimo velika otajstva našega spasenja, Njegove ljubavi prema nama, odnosno da slavimo „svoju vjeru“. Sveti se Otac posebno zadržao na dva pojma sadržana u odlomku: na riječi 'izabrati' i na pojmu 'malenosti'.

Što se tiče riječi 'izabrati', Papa je istaknuo da nismo mi izabrali Njega, nego se Bog učinio našim zatočenikom. Vezao se za naš život i ne može se odvojiti. I u tomu ostaje vjeran. Izabrani smo iz ljubavi, i to je naš identitet – napomenuo je Papa te kazao da nismo mi izabrali svoju vjeru, nego je On izabrao nas, pozvao nas i vezao se uz nas. To je naša vjera. Ako to ne vjerujemo, ne shvaćamo što je Kristova poruka, ne shvaćamo Evanđelje – istaknuo je papa Franjo.

Govoreći o malenosti, Papa je podsjetio kako Mojsije točno napominje da je Gospodin izabrao izraelski narod jer je 'najmanji' od svih naroda. Zaljubio se u našu malenost i zbog toga nas je izabrao. On izabire malene, a ne velike. I objavljuje se malenima. 'Skrio si ovo mudrima i razumnima, a objavio malenima' – kazao je Papa navodeći riječi iz današnjega evanđelja te dodao – Ako želiš shvatiti nešto od Isusova otajstva, snizi se, učini se malenim.

Osim što izabire malene, i njima se objavljuje, on također zove malene: 'Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti'. Vi, koji ste najmanji zbog trpljenja, zbog umora… On izabire malene, objavljuje se malenima, i zove malene – ponovio je Papa te se upitao – Zar velike ne zove? Njegovo je srce otvoreno, ali veliki ne mogu čuti glas, jer su puni sebe. Kako bismo slušali Gospodinov glas, imamo se učiniti malenima – istaknuo je papa Franjo.

Tako se, dakle, dolazi do otajstva Kristova srca koje nije, kako netko kaže – napomenuo je Papa – „sveta sličica“ za pobožne ljude. Kristovo probodeno srce je srce objave, srce naše vjere, jer se On učinio malenim, izabrao je taj put; ponizio se, poništio sve do smrti na križu. Izbor je to malenosti kako bi se mogla očitovati Božja slava – istaknuo je Papa. Iz Kristova tijela koje je vojnik kopljem probō potekli su krv i voda, i to je Kristovo otajstvo, u današnjem slavlju srca koje ljubi, koje izabire, koje je vjerno, i koje se veže za nas, objavljuje se malenima, zove malene i postaje maleno. To je očitovanje, to je Božja slava – rekao je Papa. (kta/rv)