Sarajevo, 19. lipanj 2017.

U nedjelju, 18. lipnja 2017. u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. održan je zahvalni susret za volontere i prijatelje Centra koji su svojim radom i zalaganjem pomogli realizaciju više od 40 aktivnosti u tekućoj akademskoj godini.

Volonterizam je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinosi razvoju svake individue, te utječe na promijene u župnim i lokalnim zajednicama. Da volonterizam nije samo definicija, nego životni stil velikog broja mladih u Bosni i Hercegovini, već deset godina potvrđuju tisuće volontera koji sudjeluju u projektima i aktivnostima koje organizira Centra za mlade Ivan Pavao II. Davanjem svog slobodnog vremena, znanja i iskustva, entuzijazma i energije, volonteri ne samo da doprinose razvoju svojih zajednica, nego i izgrađuju osjećaj solidarnosti, potiču svoje vršnjake na sudjelovanje u projektima, svojim angažmanom doprinose rješavanju problema i rade na promociji volonterskoj djelovanja.

Upravo zbog toga, djelatnici Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. u suradnji s ravnateljem prof. dr. Šimom Maršićem organizirali su zahvalni susret za volontere koji je započeo Svetom misom koju je predvodio vlč. Damjan Soldo, odgojitelj sjemeništaraca i ekonom Nadbiskupijskog sjemeništa Petar Barbarić u Travniku uz koncelebraciju vlč. Maršića, dok je Svetu misu animirao bend Emaus.

U prigodnoj propovijedi, ravnatelj Centra, vlč. Šimo naglasio je kako u pozivu na volontersko djelovanje kod svakoga volontera treba postojati suosjećajna solidarnost.

Ponuda za mlade danas postoji jako puno. I mi ovdje mladima nudimo nešto. Koliko je to atraktivno, te koliko smo spremni uložiti u svoje sposobnosti, talente u sve ono što imamo ovdje gdje se nalazimo, to svatko od nas najbolje zna. Sretan sam što među vama ovdje postoje i oni koji su negdje drugo zaposleni, pa ste opet spremni dati svoje slobodno vrijeme za neke od aktivnosti koje realiziramo. Posebno sam zahvalan za studente, koji uz svoj prvobitni posao, a to je studij uvijek su spremni svoje vrijeme dati za rast i razvoj Centra. Mislim da samo jedna takva kombinacija svega ovoga što sam sada spomenuo čini da mi ovdje živimo i radimo- naglasio je ravnatelj Maršić koji je također istaknuo kako je svaki od volontera važan za Centar sa svojim imenom i prezimenom, talentima, sposobnostima i darovima koje je mladima Bog dao, naglašavajući da darove koje su primili od Gospodina trebaju dijeliti .

Cijeli svoj život dolazit ćemo u iskušenje kada razlučiti je li nekome potrebna pomoć ili ne. Ja vas ohrabrujem da ne razmišljate previše o tome. Nego da dijelite ono što imate. Svrha našeg volontiranja, svrha našeg pružanja ruke prema onima koji su u potrebi nije da pokažemo da smo moćniji i jači od onih koji su u potrebi, nego da budemo jedni uz druge. Da shvatimo da sve što smo primili je predviđeno da bude podijeljeno. Da svoju pomoć koju smo pružili drugima gledamo kao zahvalnu molitvu za sve što imamo.- istaknuo je ravnatelj Centra koji se zahvalio volonterima na svemu što su radili u protekloj godini dana, te ih pozvao da šire krugove prijateljstva, da pričaju drugima o svojim iskustvima, osjećajima koje su doživjeli u Centru, naglasivši kako su volonteri, zapravo prijatelji Centra koji trebaju oduševljavati druge, zaključivši kako će Centar uvijek biti tu za svakoga od njih pojedinačno.

Nakon Svete mise, u ime djelatnika Centra, Josip Milanović se također zahvalio svim nazočnim volonterima za otvorenost, kazavši kako su volonteri važni Centru za mlade, vjerujući kako će u budućnosti zajedničkim snagama raditi na kreiranju još boljeg i kvalitetnijeg programa za sve mlade iz Bosne i Hercegovine. Na kraju Svete mise, svim volonterima, dr. Maršić uručio je i prigodne zahvalnice za doprinos u tekućoj akademskoj, školskoj godini. Susret je završen zajedničkim druženjem i fotografiranjem u restoranu Centra za mlade Ivan Pavao II. (kta/mladicentar)



foto