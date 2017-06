Vatikan, 18. lipanj 2017.

Sveti je Otac uputio brzojav povodom smrti bivšeg njemačkog kancelara Helmuta Kohla koji je preminuo, 16. lipnja, u 87. godini života. Papa je izrazio sućut ožalošćenoj obitelji i čitavom njemačkom narodu koji tuguje zbog smrti „kancelara jedinstva“. Naime, Kohl je bio njemački kancelar u razdoblju od 1982. do 1998. godine, upravljajući procesom ujedinjenja Savezne Republike Njemačke s Njemačkom Demokratskom Republikom.

Papa Franjo je istaknuo da je Kohl bio veliki državnik i uvjereni Europljanin te se kao kancelar zalagao kako za dobro njemačkog naroda tako i za europske susjede. Neka ga milosrdni Bog nagradi zbog njegova neumorna rada za jedinstvo Njemačke i ujedinjenje Europe, kao i za njegovo nastojanje oko mira i pomirenja – napisao je Papa te zaključio: Neka mu Gospodin udijeli vječnu sreću i život u nebeskoj domovini.

I predsjednik je Njemačke biskupske konferencije, kardinal Reinhard Marx, uputio poruku sućuti povodom smrti bivšeg njemačkoga kancelara. „Crkva u Njemačkoj je zahvalna Helmutu Kohlu na njegovu kršćanskom svjedočanstvu. Gdje god su se u svijetu gazile vrijednosti slobodnoga društva, on se zalagao da se one poštuju. Želio je očitovati svoja kršćanska uvjerenja u Europi i znao je kako to učiniti.“

Među ostalim se zalagao za socijalno tržišno gospodarstvo koje je utemeljeno na socijalnom nauku Crkve – napomenuo je kardinal Marx. Objedinjujući hrabrost i ustrajnost s vizionarskom snagom, Kohl je imao sposobnost dogovoriti ujedinjenje Njemačke. Istodobno je bio „kancelar europske ideje“ i bio je ključan za rast jedinstvene Europe bez granica. Helmut Kohl je odigrao središnju ulogu u Ugovoru iz Maastrichta koji je potpisan 1992. godine, a kojim je Europska zajednica prestrukturirana u Europsku uniju, te je uvijek iznova naglašavao da su Njemačka i Europa dvije strane istoga novčića.

U svojoj se poruci kardinal Marx također prisjetio susretâ kancelara Kohla i pape Ivana Pavla II. za vrijeme Papinih apostolskih putovanja u Njemačku 1987. i 1996. godine. Katolička Crkva u Njemačkoj je ožalošćena smrću kancelara Kohla, ali mu je zahvalna na njegovu kršćanskom svjedočanstvu – zaključio je predsjednik Njemačke biskupske konferencije. (kta/rv)