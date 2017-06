Sarajevo, 17. lipanj 2017.

Na početku svečanog Euharistijskog slavlja, 16. lipnja 2017. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova nadbiskup metropolit vrhbosanski blagoslovio je obnovljene orgulje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu.

Dok su zvuci obnovljenih orgulja ispunjali katedralni svod, kardinal Puljić je, zajedno s apostolskim nuncijem mons. Luigijem Pezzutom i pomoćnim biskupom mons. Perom Sudarom te devetoricom svećenika, pošao na kor katedrale te obavio obred blagoslova obnovljenih orgulja. Obred je završen blagoslovnom molitvom, škropljenjem orgulja blagoslovljenom vodom i kađenjem. Nakon blagoslova nastavljeno je Misno slavlje u povodu kolaudacija katedralnih orgulja. Među koncelebrantima bio je i svećenik njemačke biskupije Aachen (Ahen) mons. Heribert August, počasni kanonik Kaptola vrhbosanskoga, koji je pomogao unutarnju obnovu katedrale 2011. godine i sadašnju obnovu orgulja. Na Svetoj misi sudjelovao je i njemački orguljar Hans-Peter Klein (Klajn) koji je od siječnja 2014. marljivo radio na popravku 128 godina starih orgulja, a pored njega bila je i njegova supruga Angelike. Za ovu prigodu iz njemačkog grada Aachena i obližnjih mjesta došla u glavni grad Bosne i Hercegovine veća grupa njemaćkih dobročinitelja.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je kazao da „večeras slavimo ovu Misu zahvalnicu u čast božanskom Srcu, komu je posvećena ova katedrala i ova nadbiskupija“.“Ovu katedralu je sagradio prvi nadbiskup sluga Božji dr. Josip Stadler u razdoblju od 1884. do 1889. godine. Do sada je tri puta obnavljana: prvi put 1935. godine, onda za stogodišnjicu katedrale 1989., a zadnja obnova bila je u vremenu od 28. rujna 2010. do 15. listopada 2011. godine. Tada joj je iznutra vraćen prvotni izgled zahvaljujući našim dobročiniteljima koje je okupio počasni kanonik Stolnog kaptola mons. August Heribert iz Aachena“, kazao je kardinal Puljić ističući da istom čovjeku zahvaljuju obnovu katedralnih orgulja koje su napravljene u Zagrebu 1886. Dodao je da je „nekoliko godina strpljivo i uporno rađeno na orguljama po rukama vrijednog meštra gospodina Hansa Petera.

„Danas slavimo Boga uz divne zvuke ovih orgulja zahvaljujući svim dobročiniteljima kao i svim izvođačima radova. Djelo je to ljubavi prema Bogu koji nas ljubi kako zapisa sv. Ivan, a danas je naviješteno u prvom čitanju. Ovo što se iz ljubavi radi i ostvaruje ima svoju trajnu vrijednost, ne samo za ovozemaljski život nego i za vječnost. Zahvalni smo svim dobrim ljudima koji su nas obdarili svojom ljubavlju te su nam pomogli i obnovu katedrale i obnovu ovih orgulja. Time ćemo omogućiti ljudima da doživljavaju Boga kroz ljepotu gradnje a i kroz glazbu koja će poticati duše na pobožnost. Bog je ne samo dobrota i istina nego i ljepota. Ako je nas Bog toliko ljubio da je dao svoga Sina za nas, onda smo dužni i mi jedni druge ljubiti i tako mijenjati ovaj svijet opterećen beznađem“, kazao je kardinal Puljić te istaknuo da Isus daje mir u srcu i savjesti. Pozvao je nazočne da „oplemenjuju srce u ovom lijepom ozračju obnovljene katedrale, uz zvuke obnovljenih orgulja“.

„Dok u javnosti doživljavamo toliko nemirnih događanja, smrti, progona, mržnje, nepravde, nesigurnosti, ovakva događanja unose svjetlo u svagdanji život. Svi vi, dobročinitelji, nakon povratka svojim kućama, ostat ćete s nama kad god se budemo okupljali u ovoj katedrali i slavili Boga i uživali u zvukovima ovih orgulja. Zato želimo da vas prati Božji blagoslov u životu i radu i da se ne umorite dobro činiti. Naslonimo svoju umornu glavu na božansko Srce koje nas odmara i ispunja mirom i spokojem. Unesimo taj Kristov mir u sredine u kojima živimo“, kazao je na kraju kardinal Puljić.

Na kraju Svete mise riječi zahvale svima koji su sudjelovali na različite načine u obnovi orgulja uputio je rektor katedrale mons. Ante Meštrović. Posebnu zahvalu uputio je mons. Heribertu Augustu koji je „svojim dobrim djelima povezao Aachen i Sarajevo“ kao i župnoj zajednici Presvetog Trojstva iz mjesta Stehe, koji su pokrenuli ovu obnovu, te gospodinu Hansu-Peteru Kleinu i „svim dobrim i plemenitim ljudima iz Aachena i Njemačke koji su financijski pomogli obnovu orgulja“.

Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Poslije Svete mise uslijedio je koncert orguljske glazbe, a za orguljama je bio prof. Hartmut Feifel (Fajfel), orguljaš iz Aachena.

Nakon koncerta upriličen je prigodni domjenak u Svećeničkom domu tijekom kojeg su dobročiniteljima podijeljeni prigodni darovi i zahvalnice.

Orgulje je izradila zagrebačka tvrtka Heferer 1885. godine. Iste godine bile su na izložbi u Budimpešti i tom prigodom nagrađene velikom kolajnom. U katedralu Srca Isusova orgulje su instalirane u ljeto 1889. godine. Mehaničke su trakture (Kegellade) i posjeduju 2 manuala, pedal, 22 zvučna registra, stupaljku za crescendo-decrescendo cijelih orgulja, te stupaljku za žaluzije II. manuala, zatim Pedalkoppel I-P, Manualkoppel i 5 fiksnih kombinacija: Pianissimo, Piano, Mezzoforte, Forte i Fortissimo. Parcijalno su obnavljane 1932. i 1989. godine i do danas su gotovo u cijelosti izvorno sačuvane. Tijekom zadnjeg rata katedrala je bila oštećena (svi vitraji i rozeta iznad orgulja bili su razbijeni), pa su i orgulje zbog vlage i velikog broja detonacija granata bile oštećene.



Nakon što je završena obnova ponutrice katedrale, temeljita obnova orgulja počela je početkom siječnja 2014. i, uz prekide, trajala sve do lipnja 2017. godine. Nabavljen je novi mijeh, a u orgulje je ugrađen midi sistem, tzv. “Hauptwerk”, tako da je, uz realne zvučne registre, sada moguće svirati i veći broj semplovanih (snimljenih) povijesnih orgulja velikih graditelja kao što su: Gottfried Silbermann, Michael Engler, Johann Heinrich Mundt, Pierre Marchand, Jean Boizard, Aristide Cavaillé-Coll, Tomaš Močnik i mnogi drugi. Ovim sistemom sarajevske katedralne orgulje postaju koncertni instrument na kojem je omogućeno izvoditi gotovo cijeli orguljski repertoar svih glazbenih razdoblja.



Orgulje je, zajedno sa svojom suprugom Angelikom, temeljito obnovio orguljar Hans-Peter Klein, čovjek, koji je čitav svoj život proveo u renomiranoj i ujedno najvećoj njemačkoj orguljskoj tvrtki “Klais” u Bonnu. Od svega srca im zahvaljujemo, a isto tako, od svega srca zahvaljujemo brojnim prijateljima donatorima iz Njemačke (Aachenska biskupija), koji su financirali obnovu katedralnih orgulja.

Prof. Hartmut Feifel rođen je Aalenu 1959. godine. Nakon završene mature studirao je medicinu i stomatologiju na sveučilištu u Tübingenu, te je uspješno završio studij u oba smjera. Specijalizirao je oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju. Redovni je profesor na Medicinskom fakultetu Tehničkog sveučilišta u Aachenu (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen – RWTH).



U ranim školskim danima počeo se baviti crkvenom glazbom, te je svirao orgulje u svojoj rodnoj župi u Aalenu. Između 2009. i 2011. završio je školovanje za crkvenog orguljaša u biskupiji Aachen. Danas je prvi zamjenik orguljaša u katedrali u Aachenu, a redovito nastupa i po drugim župama u ovom gradu. Član je i prvi predsjednik udruge „Kultura orgulja – Aachen“. (kta)



Foto: Zvonko Aždajić

foto



Foto: Ivan Matijević

foto