Vatikan, 17. lipanj 2017.

Papa Franjo susreo se 16. lipnja 2017. s predstavnikom Kanterburyjskog nadbiskupa i ravnateljem rimskoga Anglikanskog centra, nadbiskupom Davidom Moxonom, koji se ovoga tjedna vraća na svoj rodni Novi Zeland. Moxon također su-predsjeda Anglikansko-rimokatoličkim međunarodnim povjerenstvom (ARCIC), a uskoro odlazi u mirovinu. Na dužnost je stupio 2013. godine, samo nekoliko tjedana nakon inauguracije novoga pape i novoga Canterburyjskog nadbiskupa.

Gledajući unatrag na razvoj anglikansko-katoličkoga dijaloga, nadbiskup Moxon je rekao kako je svjedočio praktičnom i duhovnom napretku. Moxon smatra "velikom privilegijom" svoju nazočnost na inauguralnoj misi pape Franje i ustoličenju nadbiskupa Justina Welbyja.

Govoreći o postignućima u posljednje četiri godine, najprije je govorio o "duhovnosti", ističući kako je " između katolika i anglikanaca u Rimu, kao i širom svijeta, vidio prisnost koja je u porastu". Upravo u toj točki kada smo "mislili da postoje prepreke koje bi nas mogle razdijeliti, doživjeli smo zagrljaj, suradnju, partnerstvo na praktičnoj, kao i na liturgijskoj i teološkoj razini što me je nevjerojatno ohrabrilo”.

Među najznačajnijim događajima, navodi nedavnu proslavu Evensonga, u Bazilici sv. Petra, što je on opisao kao "značajan proboj". Također je spomenuo Večernju molitvu u San Gregoriju al Celio, u listopadu prošle godine, gdje su Papa i anglikanski vođa potpisali novu zajedničku deklaraciju.

Što se tiče teoloških izazova, nadbiskup Moxon spominje napredak, koji nije dramatičan, nije nastupio preko noći, no nije ni revolucionarni, ali jest evolucijski. To je rast međusobnog razumijevanja i poštovanja. Na pitanje o vlasti, napominje, kako se osjetio nedostatak 'sinodalnosti' s katoličke strane, kao i nedostatna međunarodna kohezija, s anglikanske strane. Posljednjih se mjeseci i to počelo rješavati – kazao je David Moxon.

Čak i kod osjetljivoga pitanja ređenja ženâ, Moxon primjećuje kako je papa Franjo uspostavio povjerenstvo koje ima izvidjeti mogućnost razmatranja ređenja katoličkih žena te za "istraživanje teologije u pozadini toga". Na praktičnim pitanjima suradnje za pravdu i mir, anglikanski nadbiskup kaže da je došlo do velikog napretka. Također je naveo suradnju pri pružanju podrške izbjeglicama i migrantima (suradnja sa Zajednicom sv. Egidija).

Na pitanje što će najviše pamtiti iz svog vremena provedenog u Rimu, nadbiskup je odgovorio "utjecaj katoličke duhovnosti sv. Ignacija, sv. Klare i sv. Franje, koja je – kako on vidi – u Papi 'utjelovljena'. Za razumijevanje ovoga pontifikata, trebate razumjeti ignacijevsko duhovno razlučivanje no, uz to "dobivate i franjevačku misiologiju", a dublje istraživanje toga "ostat će kao osobni i duboki trag u meni, do kraja života" – kazao je nadbiskup David Moxon. (kta/rv)