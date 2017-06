Vatikan, Tirana, 16. lipanj 2017.

Papa Franjo imenovao je trojicu novih biskupa u Albaniji. Prihvaćena su odreknuća od pastirske službe mons. Cristofora Palimierija, biskupa biskupije Rreshen (Mirdite), biskupa Hila Kabashija, dosadašnjeg apostolskog upravitelja Juga Albanije, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice. Na njihova mjesta dolaze don Gjergj Meta, dosadašnji generalni vikar nadbiskupije Tirana-Drač, koji postanje biskup u Rreshenu i o. Giovanni Peragine, redovnik barnabit dosadašnji župnik u Milotu. Treće imenovanje je u biskupiji Sape na sjeveroistoku Albanije, gdje dosadašnji dijecezanski upravitelj don Simon Kulli, godinu dana nakon preuranjene smrti mons. Lucjana Avgustinija postaje novi biskup.

Veliki je to događaj za Crkvu u Albaniji, prvi su to biskupi „nove generacije" albanskih svećenika, ističu albanski crkveni izvori. Naime, tijekom komunističkog režima Crkva u Albaniji praktički nije postojala, tako da je tek 1993. papa Ivan Pavao II. zaredio biskupe koji su već bili poodmakle dobi. Prvi svećenici se rede početkom novog tisućljeća. Sada u ovom povijenom trenutku imamo i albanske biskupe, ističu iz Crkve u Albaniji. Don Gjergj Meta je rođen u Draču, Albanija, 30. travnja 1976., zaređen za svećenika 21. travnja 2001., 2016. postaje generalni vikar nadbiskupije Tirana-Drač i glasnogovornik Albanske biskupske konferencije. O. Giovanni Peragine rođen je u Italiji, Altamura, 25. lipnja 1965., 1998. poslan je u Albaniju kao misionar, od 2009. predsjednik je Unije europskih konferencija viših redovničkih poglavara (UCESM). Don Simon Kulli je rođen 14. veljače 1973. u Pistullu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2000., zajedno s još četvoricom đakona. Bilo je to prvo ređenje u Albaniji nakon pada komunističkog režima. (kta/ika)