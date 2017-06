Skopje, 16. lipanj 2017.

U četvrtak, 15. lipnja 2017. u katedrali Presvetog Srca Isusova u Skopju svečano Euharistijsko slavlje na svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove - Tijelova, predvodio je skopski biskup i apostolski egzarh mons. dr. Kiro Stojanov.

U suslavlju s biskupom Stojanovim bili su skopski župnik don Davor Topić, ravnatelj Caritasa mons. Antun Cirimotić, biskupijski kancelar o. Marjan Ristov i o. Gjorgi Dinov.

U prigodnoj propovijedi biskup Stojanov je kazao: „Draga braćo i sestre, slaveći Tijelo i Krv Kristovu - Tijelovo, stavlja nas u središnji savez Boga s čovjekom i čovjeka s Bogom. Knjige na kojima se temelji kršćanska nauka i vjera su knjige saveza. Danas s ovim slavljenjem prvo se spominjemo svih ti saveza između Boga i čovjeka kroz cjelu povijest spasenja. Svi ti savezi pokazuju dvije realnosti: Prva je da je Bog inicijator saveza i on poziva čovjeka na savez sa sobom da se spasi; drugo: gledamo generacije saveza koji nisu ostali vjerni svome savezu. Bog, kao što kaže sv. Pavao i pokraj naše nevjernosti ostaje vjeran, budući ne može sebe zatajiti. A mi ljudi, postojano izazvani od mnogih okolnosti lutamo i često odlutamo od Božjeg saveza i uvijek padamo toliko nisko i nalazimo se pred opasnosti samouništenja. I onda Bog se ponovno objavljuje, podiže nas iz tog pada budući ostaje vjeran Bog“.

„Ipak sam čin sklapanja saveza događa se u Posljednjoj večeri. Ta Posljednja večera liturgijski doslovno prenesena je pashalna večera pred izlazak iz Egipta kao znak konačnog oslobođenja. No, ovdje umjesto janjeta ili mane u pustinji Isus Krist nudi svoje tijelo kao žrtvu i hranu i svoju krv kao žrtvu i piće. Često zaboravljamo da je taj novi i vječni savez imao svoju temu, ne više ploča Dekaloga nego samo, kako Isus kaže: novu zapovijed vam dajem da se ljubite međusobno, kao što sam ja vas uzljubio. Jedinstvena nova zapovijed novog i vječnog saveza je jedinstvo učenika u ljubavi i to ne bilo kakva, nego točno određena: kao što sam ja ljubio vas. Ta ljubav ide do kraja, budući nitko nema veće ljubavi od ove da svoj život daje za svoje prijatelje. A vi ste moji prijatelji“.

Nakon popričesne molitve uslijedila je Tijelovska procesija oko katedrale uz molitvu i pjesmu. Misno slavlje prenosila je Radio Marija Makedonije, a liturgijsko pjevanje animirao je župni katedralni zbor pod ravnanjem s. Tatjane Atanasove. (kta)



