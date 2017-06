Sarajevo, 15. lipanj 2017.

Na svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove - Tijelovo, 15. lipnja 2017. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova svečano Misno slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz suslavlje 13 svećenika i uz sudjelovanje većeg broja redovnica raznih družbi te bogoslova i drugih vjernika. Na Misi su, između ostalih, sudjelovala i djeca iz Dječjeg doma „Egipat“ koji vode sestre Služavke Malog Isusa.

Na početku Mise kardinal Puljić pozdravio je nazočne misnike, bogoslove, redovnice i okupljene vjernike te ih pozvao da zahvale na "velikom daru" Isusove prisutnosti u otajstvu presvete Euharistije.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je podsjetio da je tijekom povijesti Crkve uvedena ova svetkovina da bi u ljudima probudila "dublju svijest veličine i ljepote ovog otajstva koje danas slavimo". Dodao je da bi to otajstvo trebalo zapravo posebno slaviti na Veliki četvrtak. „Budući da je tada u liturgijskom ozračju otajstvo našega otkupljenja, muka i smrt Kristova, svečani način slavljenja otajstva tijela i krvi Kristove prenesen je na ovu svetkovinu“, pojasnio je kardinal Puljić te izrazio žaljenje da vlasti nisu donijele zakon o neradnim danima u vrijeme blagdana pa ovu svetkovinu katolici još uvijek moraju obilježavati radnim danom iako su se Crkve i vjerske zajednice u BiH međusobno dogovorile o svetkovanju blagdana te o tome informirali mjerodavne vlasti.

Potom je kardinal Puljić progovorio o misnim čitanjima ističući da Božja riječ, koju su upravo čuli, govori o važnosti onoga što slave na svetkovinu Tijelova. „Kada su Židovi putovali iz Egipta u obećanu zemlju, o čemu govori Stari zavjet, Bog im je dao manu kojom su se hranili. Tu sliku katolici koriste u otajstvu Euharistije koja je hrana u vremenu dok hodimo ovom zemljom", kazao je kardinal Puljić osvrnuvši se na prvo misno čitanje. Podsjetio je da je izraelski narod u vrijeme hoda kroz pustinju prema obećanoj zemlji doživio brojna iskušenja i padao u zlo i grijeh. "Protu-ustuk grijehu jest ovo otajstvo koje primamo u pričesti, a koje nam je snaga u borbi protiv zla, jer čovjeku je sklon na zlo", kazao je kardinal Puljić.

Naglasivši da je otajstvo Euharistije ujedno otajstvo koje izgrađuje zajedništvo, sve nazočne je potaknuo da se, kroz slavljenje Mise i primanje Euharistije, oslobađaju svake gorčine i da oproste svima "jer tek u ljubavi Božjoj možemo doživjeti veličinu i ljepotu sjedinjenja s Kristom, koji je ostao među nama". "Zato moramo biti svjesni da ne možemo istoga Isusa primati, a jedan drugoga isključivati. Nije to lako shvatiti. To je ljudska narav, ljudska sklonost, težnja", upozorio je kardinal Puljić pozvavši nazočne još jednom da izgrađuju zajedništvo osobito u obitelji. "Mi smo svi jedno tijelo", posvijestio je kardinal Puljić, "udovi Kristovi i On se s nama služi da u ovoj zemaljskoj dolini navijesti spasenje, nadu i vječni život".

Kardinal Puljić istaknuo je potom da će onaj, koji živi s Isusom, zakoračiti i u vječnost s Isusom. Ohrabrio je vjernike da ne strahuju pitajući se, što slijedi poslije smrti nego da imaju povjerenja u Isusa imajući trajno u svijesti njegovo obećanje: "Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni" (Iv 6,54). Sve je potaknuo na kraju da zahvale Isusu na blizini i povjerenju koje im je ukazao ostajući u otajstvu euharistije: "Neka u nama bude iskrena zahvalnost, odanost i puno povjerenje da ovaj život hodimo s njegovom prisutnošću", poželio je kardinal Puljić.

Nakon pričesti uslijedila je euharistijska procesija s četiri postaje unutar katedrale uz pobožno sudjelovanje svih vjernika.

Tijekom Mise pjevao je Bogoslovski zbor „Stjepan Hadrović“.

Svetkovina Tijelova slavi u četvrtak nakon nedjelje Presvetog Trojstva. U središtu je čašćenje Oltarskog sakramenta pri čemu se osobito ističe nazočnost „cijelog Krista“ u posvećenoj hostiji. Povijesno gledano najvažniji poticaj za uvođenje ovog blagdana bila su viđenja redovnice Julijane iz Lütticha u XIII. stoljeću. Za cijelu Crkvu ovu je svetkovinu propisao papa Urban IV. 1264. U hrvatskom se jeziku za ovu svetkovinu pored naziva Tijelovo koristi se i naziv Brašančevo. (kta)

